Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT müjdesi: Bu işi neticelendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenliyor

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"21. Yüzyılın bir Türk Asrı olabilmesi için çalışmaya, dayanışmaya, kardeşlerimizi her alanda perçinlemeye inşallah devam edeceğiz.

Çevremizde güvenlik ve barış kuşağı oluşturmanın adımlarını atarken, Türkiye özellikle afet yönetimi ve afet sonrası yaraların sarılmasında dünyada örnek gösterilen ülke haline gelmiştir.

Son Düzce depreminde vatandaşımıza 'devlet nerede' sözünü kullanılmamışsa, Demre, Finike'deki sel baskını için tüm baskınlarımızı seferber ettik.

İçişleri, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm Bakanlarımız hemen bölgeye intikal ettiler. Bakanlarımız bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonu ile bizzat ilgileniyor. 13 bin 200 dekar tarım arazisinde zarar meydana gelmiştir. Konut, işyeri, araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınmıştır. SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk etapta AFAD'dan 20 milyon lira, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf Sanatkârlar Kredi Kooperatif Birliği 50 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2,5 milyon lira olmak üzere toplamda 100 milyon lira aşkın destek bölgeye gönderilmiştir."