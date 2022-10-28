Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim manifestosu niteliğindeki "Türkiye Yüzyılı" temalı vizyon belgesini açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'na girmeden önce vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: "Böyle anlamlı günde Türkiye Yüzyılı'nı kutluyoruz. Biraz sonra Türkiye Yüzyılı'nda ne var bunları sizlere açıklayacak. Tabii karşımda şu anda Kızılelma'yı görüyorum. Öbür tarafta Gökbey'i görüyorum. Bunun yanında zırhlı taşıyıcıları görüyorum. Dikkat edin eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.

"20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz"

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun 'siz bu ülkede ne yaptınız'. 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğitimde neler yaptık, zaten hepsini biliyoruz. Sağlıkta neler yaptık, zaten biliyorsunuz. Ulaşımda neler yaptık, biliyorsunuz. Enerjide nereden nereye geldik, biliyorsunuz. Tarımda neler yaptık, biliyorsunuz. Biraz sonra neler yapacağız onları kapalı spor salonundan açıklayacağız.

Durmak yok. Hanım kardeşlerime, gençlerime, ana kademeye inanıyorum. Bu anlayışla hep beraber, her zamanki şu çerçevemizi çizeceğiz; karşımdaki on binler hazır mısınız?

Rabiayla birlikte, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kimse bizi bölemeyecek. Kimse bizim önümüze taş koyamayacak. Yeter ki biz birbirimizi Allah için sevelim. Ben şimdi müsaadenizle içeriye geçebilir miyim? Sağ olun, var olun, Rabbim yâr, yardımcınız olsun inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Belgesini açıklıyor

'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Sevginin, şefkatin, merhametin, hayatın sembolü, saygıdeğer hanımefendiler, gözümüzün nuru, kıymetli gençler, bugün bu salonda bizlerle yüz yüze birlikte olan ve çeşitli medya mecralarından bizi takip eden muhterem kardeşlerim, Cumhur İttifakının değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Cumhuriyetimizin 1. asrının son yılına girmeye hazırlandığımız şu günde Türkiye Yüzyılı'nın ahdi için bir araya geldik. İnşallah cumhuriyetimizin 99. yıldönümünün gururuyla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı da milli hafızamıza kazıyacağız.

Cumhuriyetimizin ilk yüzyılına Anadolu topraklarındaki 900 yüzyıllık varlığımızı sona erdirmek isteyen saldırının ardından giriş yapmıştık. Milletimizi topyekûn tarihe gömmek isteyenler Çanakkale, Kutülamare'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar. En elverişli aracı kullanarak Anadolu'yu işgale yeltendiler.

Devam eden savaşların yükü altında beli bükülen milletimiz son bir silkinişle millî mücadeleyi başlattı ve zafere ulaştırdı. Anadolu'daki üçüncü büyük devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla kendi içinde pek çok merhaleyi, mücadeleyi barındıran yeni döneme adım attı.

Tüm sıkıntıları kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırken milli mücadeledeki destansı meydan okumanın, küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyorum.

İstiklal harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bizlere üzerinde özgürce nefes aldığımız vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum.

Cumhuriyetimiz maalesef bu bir asırlık geçmişinin önemli kısmında kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hesapları hiç mi hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da eksik olmadı. Dün vardı, bugün de var. Ülkemiz milli iradenin üstünlüğüne dayanmak üzere vesayet güçlerinin güdümünde kalan yönetimlerin elinde altın kıymetinde yıllarını heba etti."

Türkiye'yi 20 yıl boyunca hep durmak yok yola devam diyerek büyüttük. Geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi yeri geldiğinde bize canı pahasına sahip çıkan milletimizin desteğiyle asırlık kayıplarını 20 yılda telafi edecek çalışmaları gerçekleştirdik."

"Doğrudan silaha da sarıldılar"



Sanılmasın ki bu 20 yıl dikensiz gül bahçesi misali sadece çalışmakla geçti. Yurt içi, yurt dışında emperyalist, vesayet ve darbecilerin ne kadar aparatı varsa hepsi üzerimize salındı. Bildiriler yayınladılar, tuzaklar kurdular, bürokratik oligarşiyi, terör örgütlerini harekete geçirdiler. Hatta partimizi kapatmaya kalktılar. Doğrudan silaha da sarıldılar.

Biz hiçbir zaman şikayet etmedik, mücadele ettik. Demokrasi ve kalkınma adımlarımıza çelme takılmaya çalışıldığında milli iradenin gücünde çözümü aradık. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını demokrasi ve kalkınma atılımını siyasi ve sosyal sınıflamaların ötesine geçen ortak akıl, irade ve ortak vicdanla gerçekleştirdik.

"Herkesin yanında olduk"



Ayrıştırılmaya, çatıştırılmaya çalışılan kim varsa Türkiye'nin 20 yılına sığdırdığımız büyük devrime katkı vermiştir. Dışlanan Müslüman, dilinden dolayı ayrılıkçıya uğrayan Kürdün, meşrebinden ötürü baskı gören Alevinin, haksızlığa uğrayan Hristiyan ve Yahudi'nin herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik.

Nesillerin hayali olan Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır.

"Darbelere zemin hazırlayan şartları ortadan kaldırdık"

Kendisini hangi ideoloji, inanç ve köken kavramıyla ifade ederse etsin bu tarihi dönemde hakkın, hakikatin, doğrunun yanında yer alan her vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum.

Ne diyor gönül sultanı 'aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır/aşksız yürüyen beden diye ceset taşır'. Biz 20 yılda aşk ile yürüyerek ülkemizi hedeflerine taşıdık, milletimizi hayallerine kavuşturduk. Aşk ile milli iradeyi güçlendirip, vesayeti adım adım gerilettik. Demokrasiyi kökleştirerek, darbelere zemin hazırlayan şartları ortadan kaldırdık. Güvenliği sağlayarak insanımızın huzurla yaşamasını, geleceğe umutla bakmasını temin ettik. Ekonomi büyüterek refahı tabana yaymak suretiyle ülkemizi tüm fertleriyle zenginleştirdik. Sanayiden tarıma her alanda istihdama, işe, aşa erişimi kolaylaştırdık. Sosyal destekleri artırarak ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızı kucakladık.

"Takip edilen bir ülke haline geldik"



Yönetim sistemini değiştirerek 2 asırlık arayışına cevap verecek bir büyük politikayı harekete geçirdik. Devletimizin gücünü, bayrağımızın şanını, milletimizin itibarını yükselttik. Her alanda Cumhuriyetimizin ilk asrındaki eksikliklerini tamamlayacak eser ve hizmetler ortaya koyduk. Takip eden değil takip edilen bir ülke haline geldik. Bugün Türkiye Yüzyılı için böyle bir karne, müktesebat ve mirasla çıkıyoruz. Rabbimize her gün, her an bize böyle bir milletin mensubu olma şerefini bahşettiği için dua ediyoruz.

"Türkiye Yüzyılı aşkla geliştirilmiş yeni gayrettir"



Gençler maşallahınız var, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle inşa edeceğiz. Milletimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri ona minnetimizi ifadenin sadece bir girizgahı, sadece dibacesi olarak görüyoruz. Ömrümüzün 40 yılını siyasetçi, belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak hizmetine adadığımız insanımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Türkiye Yüzyılı aşkla geliştirilmiş yeni gayrettir.

Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü başlangıç yapmak istiyoruz. Milletimizi zirveye taşıyacağından şüphe duymuyoruz. Milletimizin bizi her türlü makama taşıdığı konumda iken Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirme konusunda tek arzumuz şöyle kalpten kopuk gelen Allah razı olsun duasını duymaktır.

Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkartıp, ardından mücadele bayrağını devredeceğimiz gençlerimizin adım adım bu vizyonun inşasına şahitlik edeceğiz. Bunun dışında beşeri hırsımız, dünyevi kaygımız, beklentimizin olmadığının bilinmesini isterim."

"Yeni anayasa ilk hedefimiz"

Hücrelerine kadar vesayetine hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Girişimlerimizin bazıları meclis aşamasında teklif aşamasında muhalefetin destek vermemesi sebebiyle akim kalmıştır. Yeni bir anayasayı kazandırmak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir.

Hukukun üstünlüğünü, çoğulculuk, adalet, hakkaniyeti tahkim edecek her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmasını sağlayacak meclisimizin takdiri, milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız.

1000 yıldır vatanına, 1 asırdır cumhuriyetine, 80 yıldır demokrasisine 15 Temmuz'da istikbaline sahip çıkmanın bedelini ödeyen milletimizin böyle bir anayasaya kavuşması hakkıdır. Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın ve hanımlarımızın eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık.

İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunarak tabii bir hak olarak bu konunun ülkemizin gündeminden çıkmasını sağlayacağız. Ülkemizin gündeminde böyle bir şey yoktu. Maalesef birileri zar zor ülkemizin gündemine soktular. Madem soktunuz, öyleyse biz de adımımızı atıyoruz. Bu girişimlerimizin gücünü de tesis ettiğimiz güven, huzur, özgürlük ve kardeşlik ikliminden alıyoruz. Malazgirt'ten bugüne istiklalimiz, istikbalimiz için yürüttüğümüz mücadelelerde verdiğimiz şehit ve gazilerimizi rahmetle yadediyorum.

Yurt içi ve yurt dışında görev başında asker, polis, jandarma ve güvenlik personelimizi Rabbi korusun, esirgesin, güç ve kuvvet versin, muzaffer eylesin diyorum. Türkiye Yüzyılı'nı aksaçlı büyüklerimizin, gönül coğrafyamızdaki dostlarımızın, mazlumların dualarıyla yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı yüreği kıpır kıpır çarpan annelerin, babaların, hayata hayallerini geçirerek yükselteceğiz.

Gençlerimizin teknoloji, sanat, spor, çevreye kadar tüm alanlardaki beklendilerini karşılayarak yükselteceğiz. Milli ve manevi değerlerimiz temelinde köprüyü insani ve ahlaki sütunlarla tahkim ederek yükselteceğiz. Ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz.

Terör, şiddet ve nefret suçları gibi istisnalar dışında 85 milyonun her birini birinci sınıf vatandaşlığını güçlendirmenin sözü için biraraya geldik. Ülkemizi kutuplaştıran, birlik, beraberlik, kardeşliğin ürünü olan muhabbet iklimine zarar veren tüm tartışma, ayrışmaları bir kenara bırakmanın ahdi için biraraya geldik. Türkiye Yüzyılı işte bu.

Cumhuriyetimize adını veren cumhurun, yani halkımızın siyasetin de, yönetimin de, ekonominin de asli öznesi olmak konumunu güç lendirmenin kavli için biraraya geldik. Muasır medeniyet seviyesine çıkarmak irademizi teyid için biraraya geldik.

Milletimize verdiğimiz her sözü samimiyetle yerine getirme gayreti içindeki bir kardeşiniz, siyasetçi, yöneticinin gönül huzuruyla sizlerin huzurundayım.

Hayatının her alanı ülkesine ve milletine hizmete adamış bir fert olmanın tecrübenin verdiği güvenle huzurunuzdayım. Derdi millet olan, hep doğru, hakkın, erdemin peşinde gayret etmiş bir dava adam sıfatıyla sizlerin huzurundayım. Sultan Alparslan, Osman Bey, Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamid Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bir emaneti temsil etmek için buradayım.

Cumhuriyetimizin 99 yılını, 2023'de 100'e tamamlarken bütün dikkat, enerji, çabamızı Türkiye Yüzyılının inşasına hasredeceğimiz kararını, kulağı ve kalbi açık herkesle paylaşıyoruz.

Türkiye Yüzyılını ülkemizle birlikte bölgemizden başlayarak dünyanın her yerine demokrasi, kalkınma, barış, refah götürecek bir devrimin de adı olduğunun muştusunu tüm insanlıkla paylaşıyoruz. Hayırlısı olsun, hayırlı olsun diyorum.

Dünyanın siyasi ve ekonomik krizlerin pençesinde kıvrandığı dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sizlerin huzuruna çıkmak kolay değil. Cumhuriyetimizin 99 yılının hangi sıkıntı, sancı, sarsıntılarla geçtiğini biliyoruz. 20 yılda yaptıklarımızla asırlık eksikliklerimizi gidermiş olsak da bunu yeterli görmüyoruz."

Ayrıntılar geliyor....