Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak!

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'na yerli ve yabancı çok sayıda kişi ilgi gösteriyor.

Ekinliğin resmi açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dünya Göçebe Oyunları'nın ilki Kırgızistan'da ata topraklarında yapılmıştı. Diğer iki oyunlar da Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinliğimizin dördüncüsü de İznik'te gerçekleştiriliyor. Esasında 2020 yılında yapılması planlanan etkinliği koronavirüs salgını nedeniyle bu zamana erteledik."

Önemli görüyorum

"İnsanlığın binlerce yılına damga vuran göçebelik kültürünün kaybolup gitmesine göz yumamayız. Göçebe oyunlarının dünya çapına yayan bu organizasyonu insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonu açısından önemli görüyorum. Oyunlara katılan ülkelerle bu organizasyon vesilesiyle kurduğumuz münasebetlerin ve katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimize kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum."

Kültürel diplomasi kapısı

"Bölgemizin dini, etnik çatışmalarla, gerilimlerle, krizlerle kavrulduğu bir dönemde barışı, dayanışmayı, yardımlaşmayı esas alan bu oyunların özgün bir iş birliği platformu olduğuna inanıyorum. Hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak. Bu oyunlar için her türlü katkıyı yapmaya hazırız."

Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı

Birçok ilden vatandaşların geldiği İznik'te Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteri heyecanla izlendi.

Gelenekten Geleceğe Bir'iz sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele edecek.