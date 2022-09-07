Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sırbistan ziyaretine ilişkin paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic ile görüşmelerimizi verimli şekilde tamamladık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, görüşmeler kapsamında, kimlikle seyahat, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, ileri teknolojiler, orman yangınlarıyla mücadele, medya ve iletişim, elektronik devlet alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic tarafından Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan resmi karşılama töreninde çekilen fotoğraf karesi ile iki ülke bayrağına da paylaşımında yer verdi.