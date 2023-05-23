Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan yorumu: Terörle mücadelemizi iyi biliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Halk Buluşması programında konuştu.

ATA İtttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın kendisine yönelik destek açıklamasını değerlendiren Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik de önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu hani masanın etrafında olanlardan bir Sivaslı varı değil mi? Biz hızlı tren dediğimiz zaman 'ne gerek var yahu' diyordu. Ve ne yazık ki bay bay Kemal'in takdimini de o yaptı. Pazar günü onlara tam bir Osmanlı tokadı yapıştıracağız. Ancak o günlerde geçirdiğimiz bir sağlık sorunundan dolayı şahsımı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcım gelerek yıllardır özlemle beklediğimiz Yüksek Hızlı Tren hattımızı açtı. Bizde madem orada olamıyoruz bari müjdelerimizle Sivaslı kardeşlerimizle beraber olalım dedik. Sivas'tan ayrılmak mümkün mü?

"Azerbaycanlı kardeşlerimizle altyapımızı birleştireceğiz"

Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat. Bay Kemal bu işler öyle lafla olmuyor icraat gerekiyor. Bu Yüksek Hızlı Tren hattından komşu illerimizde faydalanacak. Yerköy istasyonundan Kayseri'ye de bir bağlantı hattı kuracağız. Ayrıca bu hattı Erzincan'a, Erzurum'a, Ağrı'ya kadar uzatacağız. İnşallah oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız. Yani bu hatla bölgemize dünya çapında öneme sahip stratejik bir soluk borusu açacağız. Yani Londra'dan çıkan birisi ülkemiz üzerinden Pekin'e kadar gidebilecek. Elbette tüm bunları CHP Genel Başkanı gibi Can Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil, Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yapacağız. Nasıl 30 yılın ardından Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturduysak, her alanda iş birliğimizi güçlendirdiysek Azerbaycanlı kardeşlerimizle altyapımızı birleştireceğiz. Tüm bunları da CHP Genel Başkanı'na rağmen yapacağız.

Sinan Oğan'ın destek açıklaması

"Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Sivaslı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti Büyük Birlik Partisi ile zaten birlikteyiz. Cumhur İttifakımızdaki partilerimizle birlikte Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Yiğit kardeşim merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivasla gurur duruyoruz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu tek başına kalsa bile hakkı hakkına veren bir duruş sahibiydi. Namusunu millete çevirmiş tanka selam durmam sözüyle milletimize gönlümde müstesna bir yer edinmişti. Rabbim kendisini cenneti ve cemaliyle müşerref eylesin diliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nu daima şükranla yad edeceğiz. Onun Türk demokrasisine yaptığı katkıyı asla unutmayacağız. Yazıcıoğlu gibi değerler yetiştiren Sivas'ın öncülük ettiğini de görüyoruz."

Depremzedelere yönelik hakarete sert tepki

"Bu depremzedelere yönelik hakaretleri biz dibin dibi olarak görüyoruz. Böyle bir ahlaksızlığı haklı gösterecek hiçbir sebep olamaz. Daha üç ay önce eşini, çocuğunu, evini barkını kaybetmiş yaralı bir gönüle bunu yapmanın insanlıkla alakası olamaz. 14 Mayıs'tan bu yana milletimize ve depremzedelerimize yönelik yapılanlar CHP Genel Başkanı ve yoldaşlarının yüzüne kara leke olarak yapışmıştır. Af dilemek yerine bu rezillikleri ısrarla görmezden gelmişlerdir. Hatalarını kabullenmek yerine bize oy veren 27 milyon insanımızı vatanı satmakla itham etmişlerdir. Siyasi üsluplarını her gün daha da çirkinleştirmişlerdir. Bunların her biri CHP Genel Başkanı'nın alnındaki utanç lekesini daha belirgin hale getirmiştir. Darbelere rağmen milletimiz bu zihniyetin oradan çıkmasına 73 yıldır izin vermedi. İnşallah 28 Mayıs ülkemizin bu çirkin dilden, zihniyetten ve siyasetçilerden kurtuluş günü olacaktır."