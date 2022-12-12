Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki! Tam bir faciadır!

Geçtiğimiz günlerce kamuoyunda haklı şekilde tepki gören, bir kızımızın evliliğiyle ilgili görüşlerimi de paylaşmak isterim.

Tam bir faciadır

Arkadaşlarımız gereken çalışmaları yaptı ancak bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır.

Mağdur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir.

Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız avukat temin etmiştir. Dava ile ilgili ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor. Biz mağdurun ilk başvurusundan itibaren tüm kurumlarımıza meseleyi sahiplendik. Bakanlıklarımız takipçisi oldu.