Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Romanlara müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan satırlar:

Biz sizinle aynı sokaklarda beraber yürüdük, beraber büyüdük.

Birileri sadece görüntü vermek için sizi selamlar, birileri sadece oy istemek için kapılarınızı çalar. Ancak bizim sizinle geçmişten gelen bir yol arkadaşlığımız var.

Hangi göreve geldiysem hizmet ettik, hepsinin şahitleri sizlersiniz.

Kimsenin kökenine, inancına, herhangi bir farklılığına bakmadık.

Bir kez daha sizin gönül dostluğunuza, yol arkadaşlığınıza talibim.

Haliç çamur deresiydi, bura kokudan geçilmezdi, burayı biz temizledik. Haliç'ten Alibeyköy'den taç ocaklarına bütün bu yerleri biz temizledik.

Haliç'ten öyle bir ses verin ki başka vilayetlerden duyulsun.

Romanlar, yüzyılın romanını birlikte yazıyor muyuz, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yazıyor muyuz.

Romanlar, ortak vatanımız Türkiye'yi geleceğe birlikte taşıyalım. Bu milletin birliğine gözünü dikenlerin heveslerini kursaklarında bırakalım.

Roman kardeşlerimizin meselelerinin devletin en üst kademelerinde konuşulmasını, çözülmesini temin ettik. Mevzuatımızdan tüm ayrımcı ifadeleri kaldırdık. Böylece utanç verici bir devri geride bıraktık. Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık.

Roman koordinasyon merkezi kuruluyor

İçişleri Bakanlığı'mız bünyesinde bir 'Roman Koordinasyon Merkezi' kuruyoruz. 25 ilimize valilik bünyesinde sizi temsil eden koordinatör olacak.

Kendi işini kurmak isteyen roman vatandaşlarımıza KOSGEB vasıtasıyla destek verilecek.

Çok değerli roman sanatçılarımız var. Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerin yetişmesini temin edecek bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz.

Romanlara özel sosyal konut projesi

Romanın coşkusu da öfkesi de desteği bir başka olur. Siz bir başkasınız. Bu topraklar, binlerce yıldır farklı toplumlara ev sahipliği yapmıştır. Hep bereketin sembolü olarak kalmıştır. Bin yıldır bu topraklarda üzerindeki her şeyi ortak tezahür olarak görerek beraberce yaşadık. Geçmişte Romanlar bazı sıkıntılar yaşadı. Hak ve özgürlük kullanımından kaynaklanan sıkıntıları gidermek bize nasip oldu. Mevzuatımızdan ayrımcı ifadeleri kaldırdık. Ceza kanunumuzda yaptığımız değişikliklerle nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak aramanın yolunu açtık. Roman kardeşlerimizin meselelerin devletin üst makamlarında konuşulmasını temin ettik. AK Parti Türkiye'nin her kesimiyle, Romanlarımızın da gönlündeki en büyük partisi olmuştur. İzmir Milletvekilimiz Cemal Bekle, Ankara'daki temsilciniz olarak sesinizi TBMM'de duyuruyor. Bakanımızın sizlerin temsilcilerinden danışmanları var. Bugün başka müjdelerim var. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. 25 ilimizin Valilikler bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak. 11 Valiliğimizde koordinatörler göreve başladı. Ülkemizde de önemli Roman sanatçılarımız bulunuyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızda görev yapan sanatçımız vardır. Salgın döneminde destekten en çok roman müzisyenlerimiz faydalandı. Şimdi de Roman kültürünü yaşatacak bir müze kuruyoruz.

Kendi işini kurmak isteyen roman kardeşlerimize KOSGEB sayesinde destek sağlıyoruz. İŞKUR'un kurslarıyla programlardan Romanlarımızın faydalanması için destek veriyoruz. Roman çocuklarımızın tüm basamaklarda eğitim imkanlarından yararlanacak ilave destekler sunuyoruz. Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca her alanda projeler yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımız işbirliğiyle özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz. Daha önce 5 bin 133 konutu teslim etmiştik. Hedefimiz Her Romana Bir Yuva. Uygun ödeme imkanlarıyla huzurlu eve ulaştırmak istiyoruz. 12 ilimizde başlatmak için hazırlık yapıyoruz. 6 bin 700 kardeşimizin hanesini onararak teslim ettik. İzmir'de evleri cephe iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Önceki sene 8 Nisan'ı Romanlar Günü ilan ettik, kutlama programları düzenlenmesini sağladık. 2020-2030 strateji belgesinin ilk aşama eylem planını imzaladım. Yarınki Resmi Gazete'de yayınlanıyor. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Yeni bir küresel idare düzeninin tesisinin sancılarının yaşandığı dönemden geçiyoruz. Sadece Roman vatandaşlarımızla ilgili yaptığımız reformlar bile tarihi değişime şahit olduğumuzu göstermektedir. Türkiye Yüzyılı kendini bu ülkeye ait hisseden herkese aittir diyoruz."