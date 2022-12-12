Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi: Günlük 100 bin varile çıkaracağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında ele aldıkları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağına inanıyorum." dedi.

Başkan Erdoğan "Petrol ile ilgili çeşitli illerden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

TOGG açılışına gelmeyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan "Gel be gel, bir şeyler görürsün, bir şeyler katarsın. Hamburger burada çok ama TOGG yok." dedi

Her yıl farklı temada düzenlenen Inovasyon Haftası Türkiye'nin zengin birikimini ve şirketlerimizin başarılarını ortaya koyuyor. Milletimizin zorluklar karşısında pes etmeyen çelikten iradesine şahit oluyoruz.

Savunma Sanayiinde Türkiye şampiyonlar ligine yükseldi. 20 yıl gibi kısa bir sürede büyük büyük bir başarı hikayesi yazdık. Savunma Sanayii ihracatını bu yıl 4 milyar dolara çıkaracağımıza inanıyorum.

Göreve geldiğimizde 62 savunma projesi yürütülüyorken ayrısı son 6-7 yılda başlatılmak üzere bugün bu sayı 750'yi geçti. Savunma projeleri bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyarın üzerine çıkardık.

20 yıl önce yüzde 70-80 oranında dışa bağımlı olduğumuz alanda sabırla çalışarak, pes etmeyerek tabloyu tamamen tersine çevirdik. Benzer başarı örneklerinin havacılıktan, bankacılığa kadar birçok sektörde yaşandığını biliyoruz. Göreve geldiğimizde adeta iflasın eşiğinde olan THY yolcu sayısında rekordan rekora koşuyor. THY sektördeki öncü rolünü günden güne tahkim ediyor.

Günlük 100 bin varile çıkaracağız

Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz ile yeni bir dönemi başlattık. Kimseden yardım almadan faaliyetlerimizi kendimiz yürütüyoruz. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan petrol, doğal gaz arama faaliyetlerini kendimiz yürütüyoruz. Petrol ile ilgili çeşitli illerden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz.

Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG ile milletimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz.

29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 99'uncu yılına bir armağan olarak TOGG'un Gemlik'teki en son teknolojiye sahip üretim üssünü hizmete açtık. Akıllı cihaz diye tabir edilen TOGG'un testleri devam ediyor. Birkaç ay içinde TOGG'u yollarımızda görmeye başlıyoruz. Devrim otomobillerini engelleyenlere cevabımızı Gemlik'ten devrin otomobiliyle verdik. Davet edildiği halde TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin km öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel be gel, bir şeyler görürsün, bir şeyler katarsın. Hamburger burada çok ama TOGG yok. Türkiye'nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine ithal ekonomicilerden medet umanları içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyoruz. Bizim bilgelerimiz burada. Bu gençlik ithal değil, yerli ve milli. İnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin ve Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak TOGG'u yollarda görmeye başlıyoruz.

Düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha güçlü hissedeceğiz.