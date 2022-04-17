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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişten bugüne milletimizin her bir ferdinin muazzam katkılarıyla zenginleşen köklü bir medeniyetin mensupları olarak hep birlikte barış ve huzur içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Herkesin kendi inancını, kültürünü ve geleneğini özgürce yaşayabildiği ülkemiz, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla birbirine kenetlenen milletimiz, tüm dünya için emsalsiz örnekliğini sürdürmektedir. Geçmişten bugüne milletimizin her bir ferdinin muazzam katkılarıyla zenginleşen köklü bir medeniyetin mensupları olarak hep birlikte barış ve huzur içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum."

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