Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Konyalı için artık Ankara-İstanbul-Eskişehir'e trenle gitmek daha kolay. Bu imkanı bir adım öteye taşıyor ve Karaman'a uzatıyoruz. Konya-Karaman YHT açılışı ile yeni dönemi başlatıyoruz.

Cumhuriyetin 10. yılında demir ağlarla ördük denerek marşlar yazılmıştı. ancak sonrasında bilinçli şekilde kesintiye uğratıldı. Mevcutları sıfırdan yapmışçasına yenileyen, YHT demiryolu yapımını başlatan kim oldu. Biz olduk biz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Konya Tren Garı Meram İstasyonu açılışı]



🔹Ülkemizin 10 bin 959 kilometre olan demir yolu hatlarının uzunluğunu 13 bin 222 kilometreye çıkardık. pic.twitter.com/kIAPz6tyHP — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 8, 2022

Ülkemizin 10 bin 959 km olan demiryolu hattı uzunluğunu 13 bin 222 km'ye çıkarttık. Örneği olmayan 1213 YHT, 219 km hızlı tren hattını da inşa ettik.

Londra'dan kalkan bir tren Avrupa ve Balkanları geçerek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğaz'ın altından Marmaray'ı kim yaptı: Biz laf değil iş üretiriz, iş.

Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli'ni kim yaptı: Laf değil iş üretiriz, iş. Fakat bu Bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önceden temel atmama töreni yapıyorlardı. Şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Konya Tren Garı Meram İstasyonu açılışı]



"Biz laf değil iş üretiriz. Bunlar bay Kemal ve yandaşlarının yapacağı işler değil." pic.twitter.com/QIEt1ScPmv — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 8, 2022

Bu tren Kars-Tiflis-Bakü'den Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir. Deniz ve hava yük sıkıntıları demiryollarını ciddi alternatif olarak öne çıkarmıştır. En kritik safhaları geride bıraktık. Türkiye'ye diğer pek çok alan gibi demiryolu taşımacılığında merkez ülke haline getirmekte kararlıyız.

Buradan Karaman'a kaç dakikada gideceğiz: 50 dakika. Tüm konforu ile Karamanlı kardeşim Konya'ya Konyalı kardeşim Karaman'a ulaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Konya Tren Garı Meram İstasyonu açılışı]



"Siz TEKNOFEST gençliğisiniz, Allah’ın izniyle içinizde uzay yolcuları da çıkacak." pic.twitter.com/SVYq2Q7bIy — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 8, 2022

Sizlerden Türkiye'yi yatırım istihdam üretim ihracat büyütme hedefimize katkı bekliyorum. Altından kalkamayacağımız yük yoktur. Gençler sizden çok şey bekliyorum. Siz TEKNOFEST gençlerisiniz.