Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci açıklaması!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'da düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Ankara'nın 15 Temmuz gecesine gösterdiği kahramanlık nesillerden nesillere gösterilecek bir kahramanlık olarak tarihteki yerini aldı. Türkiye'nin 80 vilayetinin tamamından gelerek geleceğinizi bu şehirde kurdunuz. Bu şehir de size barınacak yuva, sofranıza koyacak ekmek verdi. Ankara'yı sadece Mamak'la Sincan arasında bir şehir görenler kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet öyle baksalardı burada tüm illeri göreceklerdi.

Bu vatan topraklarını parçalamak dışında gayeleri olmayanların kalp gözleri zaten mühürlüdür. Bizim sözümüz Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen, ecdat mirasına dört elle sarılanlardır. Bizim sözümüz, PKK'sından FETÖ'süne tüm örgütlerin hain emellerine karşı tek millet, tek vatan, tek devlet şiarında buluşanlaradır. Bizim sözümüz, emperyalistlerin üzerimize oynadığı oyunları bir kez daha boşa çıkarmak için, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyenleredir.

Bizim sözümüz milletimizedir. Siyasi hayatımızın her döneminde, bugün de sözümüz yine milletimizedir. Cumhur ittifakı da sözünü milletine söyleyenlerin ittifakıdır.

Biz sözümüzü millete söylerken rakibimiz her gün bir başka maske ile bu zatın sözünün kimlere olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı özerklik diyerek Demirtaş özgür kalacak diyerek, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek cezaevlerindekini serbest bırakacağız diyerek sözünü Kandil'e söylüyor. Kandildekiler de kendisine destek açıklıyor. CHP genel başkanı uğruna İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüğü FETÖ'cüler için kapıları açma sözünü veriyor. Onlar da desteğini sürdürüyor. Seslendiği bir diğer yer de Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlardır. Aleyhimize yaptıkları kampanyalar ile karşılık veriyor onlar da. Bay bay Kemal Selo'ya ne diyor? Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan değil mi? Yasin Börü yavrumuzun ölümüne neden olan değil mi? Selo'yu serbest bırakmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz, diyor. Bizim üzüldüğümüz ülkesine sevdasından şüphe duymadığımız CHP seçmeninin düşürüldükleri durumdur. Artık yeni bir Seçim olan 28 Mayıs'ta hepiniz tercihinizde serbestsiniz. CHP genel başkanı kendisine açılan krediyi yanlış yollara saparak heba etti. Sen nasıl hesap uzmanısın ki toplam oyu 1 eden partilere 40 vekil verdin. Cumhur ittifakı 323 parlamenter ile parlamentoda yerini aldı. 28 Mayıs'ta gelin Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim.

Esenboğa Havalimanı'nı kim yaptı, bay bay Kemal mi yaptı? Biz yaptı biz. Melih Bey Ankara başkanı olduğu dönemde biz yaptık. Sorun ya, 4 yılda ne yaptın diye sorun. İstanbul'a sorun. Sen İstanbul'a 4 yılda ne yaptın? İzmir'in havalimanını da bu kardeşiniz yaptı. Bundan sonra da biz yaparız. İzmir İstanbul arasını 7 buçuk saatten 3 buçuk saate biz indirdik. Dağları kim deldi, biz deldik. Sen İzmir vekilisin, belediye sizde İzmir'e ne yaptınız. Yağmur yağdığında sel alıp götürüyor.

Ankara'da eğitime bakın AK Parti var. Sağlığa bakın AK Parti var. Bilkent'i kim yaptı? Yine en son aynı büyüklükteki hastanemizi yaptık. Durmadık usanmadın, eserlerimiz ile yola devam ettik. 27 Mayıs ülkemizin demokrasi tarihinin en önemli yol ayrımlarından biri. Pazartesi 29 Mayıs. Şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri. Bu iki önemli günün arasında 28 Mayıs var. Acılarımızdan ders aldığımız bir şölene çevirelim gelin.

Kökenine, mezhebine, siyasi tercihine bakmaksızın her insanımızın bu kutlu yürüyüşte yer almasını istiyoruz. Gönlümüz de kollarımız da sonuna kadar açıktır. Biz 85 milyonun cumhurbaşkanıyız. Her birinin geleceğine ışık tutuyoruz. Her vakit olduğu gibi siz ne diyorsanız onu söylüyoruz. Siz hangi istikameti gösteriyorsanız oraya doğru yürüyoruz. Bunun için sizlerden çevrenizdeki komşularınızı eşinizi dostunuzu akrabanızı mutlaka sandığa gitmeye ve tercihini doğrudan yana kullanmaya teşvik etmenizi bekliyorum. Unutmayın en büyük düşmanımız rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Biz orayı boş bırakırsak gelir birileri doldurur. Neredeyse yurt dışında 2 milyona yaklaştı verilen oy.

İstiyoruz ki yurt dışından da gümbür gümbür oylar gelsin. Dün bunu Malatya'da gördüm 50 bin kişi katıldı. Sivas'ta 100 bin kişi ile mitingimizi yaptık. Yiğidolar acayip geliyor. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ankara Sivas YHT yaptık mı? Yaparsa biz yaparız. Bir Sivaslı arkadaş vardı 7'li masanın çevresinde, hala Sivas'a gidememiş. Sana yüksek hızlı tren hazırladık, konforu da yüksek. Gidemedi. O bay bay Kemal'in takdimi ile görevliydi. Biz Sivas'ı Allah için seviyoruz. Kaset montajı ile CHP'nin başına gelenler şimdi bu ülkeyi yönetmek istiyor.

"1 Milyon Suriyeli de dönecek"

Kandil'deki terör baronlarının desteklediği bilinen birine benim milletim oy verir mi, bu ülkemiz teslim edilir mi? Rakibini kaset kumpası ile çekilmeye zorlayan birine bu ülke teslim edilir mi? Sinan Oğan ile birlikte bu süreçte bu zaferi millletçe beraber kutlayacağız. Terörle mücadelede bizimle aşık atmaya hiçbirinin gücü yetmez. Teröristleri ininde yok olmaya yiten bizdik. Bunların böyle bir derdi oldu mu olmadı? Şimdi kafayı sığınmacılara taktılar. Biz bir Almanya'yı Avrupa'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl bir program içinde yapıyorsa biz de aynı programla yapıyoruz. Şimdiye kadar 500 bin Suriyeliyi memleketlerine gönderdik. 1 milyon Suriyeliyi Suriye'de iskan edecek konutları yapıyoruz. Bay bay kemal taciz tecavüz olaylarının üstünü kapatan birine ülke temsil edilir mi? Böyle birisine ülke teslim edilir mi?