Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Meydan bugün bir başka güzeldi, resmi rakam olarak 120 bin kişi katıldı. Havalimanından meydana gelene kadar da yol kenarlarındaki heyecan, coşku çok çok başkaydı. Ahde vefanız için kelimelerin anlatmaya kifayetsiz kaldığı sevdanız için sizlere teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti teşkilatlarımızda görev yapmış kardeşlerime takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu çatı altında çalışmış ama artık aramızda olmayan tüm kardeşlerimizi de rahmetle yad ediyorum.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Meydan bugün bir başka güzeldi, resmi rakam olarak 120 bin kişi katıldı. Havalimanından meydana gelene kadar da yol kenarlarındaki heyecan, coşku çok çok başkaydı. Ahde vefanız için kelimelerin anlatmaya kifayetsiz kaldığı sevdanız için sizlere teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti teşkilatlarımızda görev yapmış kardeşlerime takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu çatı altında çalışmış ama artık aramızda olmayan tüm kardeşlerimizi de rahmetle yad ediyorum.

AK kadınlar ana kademeyi de solladı, gençleri de solladı. Şuan karşımda hakkın ve halkın rızasından başka hiçbir gayesi olmayan yiğit dava erlerini görüyorum.

Şanlıurfa'nın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Burası Hz. İbrahim'in ayaklarının değdiği topraklardır. Bu şehir tarihi kahramanlık destanlarıyla ilmek ilmek dokunmuş müstesna bir yerdir. Burası sadece seçim sandığı ufukta belirince hatırlanan bir şehir olamaz.

Kılıçdaroğluna tepki

Urfa'nın kebabı varken ABD'ye hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez. Londra'nın karanlık icazetini arayanlar benim kardeşlerimi anlayamaz Kaset kumpası ile getirildikleri koltuklarını korumak için her yolu deneyenler mücadele ruhunu kavrayamazlar. Ülkesini yabancılara şikayet edenler vatan sevgisini yüreğinde hissedemez.

Urfa bölücü teröre karşı durduğu dik duruşla canına can katmış şehirdir. Biz öyle birileri gibi lafta değil hak ettiği şekilde tüm kalbimizle seviyoruz. Biz Bay Kemal'in CHP'si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayanlardan değiliz. Biz seçim öncesi meydanlarla bol bol bedava vaat dağıtanlardan değiliz. Biz yapamayacağımız şeylerin sözünü vermeyiz. Biz bir proje açıkladığımızda peşine düşeriz. Biz temel atar, o temeli takip eder sonra da gider açılış kurdelasını keseriz.

Müjde üstüne müjde

Pamuk ve ayçiçeği üreticilerimize müjde verelim. Pamuk üreticilerine mazot ve gübre desteğini dekarda yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz.

Pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz.

Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50'den 70 kuruşa yükseltiyoruz.

Bu yıl 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz.

6'lı masa denilen paravan yapı emellerine ulaşamaz

Togg'u yılın ilk çeyreğinin ardından yollarda görmeye başlıyoruz. Enflasyonun aşağıya doğru hareket ettiğini bunun üzerine kurulan senaryoların da yırtılıp atıldığını göreceğiz.

Bunlar şimdi seçim geliyor, 4 başlık üzerinde duracaklar. Şu anda ülkemizdeki mülteci sorunuyla ilgili yalan yanlış her şeyi söyleyeceklerdir. Bunlar da yalan en rahat kullanılan bir şey. Bay Kemal bunu yaptığı gibi yanındaki şürekası da aynı şeyi yapıyor. Ama biz doğru olanı söyleyeceğiz. Bunların böyle dertleri olsa YPG'li teröristleri topraklarını savunan insanlar olarak tarif etmezlerdi. Böyle bir niyetleri olsa terör örgütüyle arasında mesafe koyamayanlarla gizli kapaklı bakanlık pazarlığı yapmazlardı.Bunlarım milli irade gibi prensipleri olsa küresel odaklara bel bağlamazlar. Ülke ülke gezip Türkiye'yi yabancılara şikayet etmezlerdi. Bunların siyasetteki tek kutsalı işgal ettikleri konumlardır. Türkiye'nin bu yıkım ekibinin insafına kalmaması bizlerin göstereceği çabaya bağlıdır. 6'lı masa denilen paravan yapı emellerine ulaşamaz. Yalan ve iftira siyasetinde anında doldurulacaktır. Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, kalplerde yer edinmektir.

Yıllardır planladığımız kritik projeleri 2023 yılında hayata geçireceğiz

Milli savaş uçağımız 2023 yılında hangardan çıkacak. İnsansız savaş uçağımız kızılelma göklerde olacak.