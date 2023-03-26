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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Teknoloji Merkezi ziyareti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, ziyaret ettiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.

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