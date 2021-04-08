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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov ile telefonda görüştü. Erdoğan, iki sporcuyu başarıları dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan Özbek ile 2 altın madalya kazanan İsmayilov'u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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