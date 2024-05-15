Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Miçotakis’e ‘patrik’ jesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinden ve basına açıklamalardan sonra liderler ve iki ülke heyetlerinin katılması beklenen iş yemeğine Fener Patriği Bartholomeos’u da çağırdı.

MİSAFİRPERVERLİK VURGUSU

Bartholemeos’un davet edilmesi, Atina’da takdirle karşılandı. Yunan televizyonlarında, "Erdoğan, Patriği davet etmekle ortamı daha da yumuşattı”, “Erdoğan’dan son dakika sürprizi” ve “Erdoğan’dan olumlu adım” yorumları yapıldı.

Erdoğan, pazar günü Kathimerini gazetesinde yayınlanan demecinde “Atina’da bizleri memnun eden bir misafirperverlik ortaya koydular. Tabii ki Sayın Miçotakis’i Ankara’da ağırladığımızda, Türk misafirperverliğinin en nadide örneklerinden birini daha sergileyeceğiz” demişti.

İSTİHBARAT BAŞKANI DA GELDİ

Atina’da, Bartholomeos’a davetin yanı sıra bir başka “sürpriz” daha konuşuldu. Miçotakis’e refakat eden Yunan heyetine, daha önce Ankara’ya gideceği söylenmeyen bir isim daha dahil edildi. Mevkidaşı MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmek üzere Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Themistoklis Demiris de Ankara’ya geldi.