Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an'ı Kerim saldırılarına sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen her gün "ifade özgürlüğü" kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki görüşmede konuşan Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro'yu selamlayarak sözlerine başladı.

MIKTA Dönem Başkanı da olan Widodo'ya bu önemli buluşmaya vesile olduğu için teşekkür eden Erdoğan, MIKTA'nın kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünde G20 Zirvesi vesilesiyle Yeni Delhi'de liderlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Uluslararası kuruluşların sorunlara çözüm üretme kabiliyeti azalıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA'yı 10 yıl önce küresel iletişime ve ortak sorunların çözümüne katkıda bulunmak, aralarındaki işbirliğini pekiştirmek maksadıyla hayata geçirdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte, MIKTA ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe katetti. Yine bu dönemde, küresel refah ve istikrarı tehdit eden unsurlar farklılaştı, çeşitlendi ve derinleşti. Bununla birlikte cari sistemin herkes için sürdürülebilir barışı, güvenliği ve refahı güvence altına almakta yetersiz kaldığı görüldü. Uluslararası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da giderek artması ve yaygınlaşması endişe vericidir. Bu menfi gelişmeler daha fazla dayanışmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu bize yeniden hatırlatmıştır. Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyürken, uluslararası kuruluşların bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti ise maalesef azalıyor. Bu tablo çatışmaların barışçıl yollardan çözümü, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi, çok taraflılığın güvence altına alınması noktasında bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Her fırsatta dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür.' tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır."

Erdoğan'dan "İslam ve yabancı düşmanlığıyla mücadele" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı, bir arada yaşama kültürünü hakim kılmaları gerektiğini ifade ederek, "Hemen her gün 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası kuruluşların daha kapsayıcı, temsil niteliğini haiz, adil, demokratik, şeffaf, hesap verebilir ve etkin kılınmasının şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, "MIKTA gibi oluşumlar da bu bakımdan büyük önem taşıyor. MIKTA ülkeleri olarak tüm dünyayı tehdit eden gıda krizi ile mücadelede yapıcı katkılarda bulunabileceğimize inanıyorum. Birlikteliğimizin krizlerle ve yeni meydan okumalarla mücadele çabalarına destek olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.