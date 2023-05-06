Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küçük esnafa müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm" dedi. Küçük esnaf için prim gün sayısı sözü veren Erdoğan, aile ve gençlik bankası kurulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı.

6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun diliyorum. Depremzedelerin en çok göç ettiği illerin başından Kayseri geliyor. Kayserililere teşekkür ediyorum. Kayseri 50 bin depremzede kardeşimize evsahipliği yaptı. Kahramanmaraş'ın kardeş şehir olan Kayseri, Maraş'ın yanında oldu.

50 bin insanımızı toprağa vermiş olsak da yaralarımızı sarıyoruz. Yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına başladık. 837 bin 500 çadırın, 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. Temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 sayısına ulaştık. Depremzedelerimiz gönüllerini ferah tutsun. Onları asla sahipsiz bırakmayacağız.

Havalimanından buraya gelene kadar hariç; resmi rakam şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi burada. Bay bay Kemal, Kayseri ne diyor?

"Biz sizinle kader arkadaşıyız"

Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletim karmıştır. Kayseri'yle sökülmez ip ile bağlıyız. Biz sizinle kader arkadaşıyız. 2002'den beri tüm mücadeleleri birlikte verdik. Bugün milli geliri 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa, yıllı 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, Merkez Bankası rezervi 115 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm. 2013'te IMF'i bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü bunlar otellerin lobilerinde IMF ile görüştüler. 2013'ten beri bir kuruş almadık, ne kaybettik. Başbakanlığım döneminde bir arada 135 milyar dolara çıkmıştı.

Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Bay bay Kemal'in Kayseri'de Katarlılara sattığı yalanı attığı fabrikada, yeni nesil Fırtına obüslerini ve Altay tankımızı ürettik. Adamın işi gücü yalan. Eser ortada. Biz eserlerimizle konuşuyoruz.

Bu hafta başında Kaan'ı hangardan çıkardık. Önceki hafta nükleer güce sahip ülkeler ligine yükseldik. Karadeniz doğalgazını milletimizin evine getirdik. Bu ay doğalgaz ücretsiz. Bir sene boyunca da 25 m3 doğalgazı ücretsiz kullanacak. Etrafımızda doğalgaz ve petrol fışkırırken biz bundan mahrum kaldık. 100 milyarlarca doları yabancı ülkelere fatura olarak ödedik. Artık bu para milletimizin cebinde kalacak.

Aile ve Gençlik Bankası

Bu parayla aile ve gençlik bankası kuracağız. Belli bir geliri rezerv edeceğiz. Sapkın akımlar karşısında aile kurumunu güçlendireceğiz. Kadınlarımızı emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin kendi işini kurmadan evliliğe adımlarda hibe ve kredilerle yanında olacağız.

Gabar'dan da müjdeli haber aldık. 100 bin varil üretim kapasiteli petrol rezervi bulduk. Karadeniz'deki doğalgazımızın kalitesi çok iyi. Gabar'daki petrolümüz de üzüm pekmezi kıvamında. Ülkemizin ihtiyacının 10'da birini karşılayacak kaynağa sahip olduk.

Küçük esnafa müjde

Küçük esnaflara da bir müjde vermek istiyorum. Prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak.

"Milliyetçi maskesi takıyor"

Bizim sözümüz öyle adı yalancı çobana çıkmış bay bay Kemal'in sözüne benzemez. 'İşçiler atılmayacak' dedin, İBB'de, İzmir'de, Ankara'da kapıya koydun. Sende doğruluk diye bir şey var mı, hayatın yalan. Vaad diye sıraladıklarına kendileri bile inanmıyor. Belediyedeki işçilerin maaşlarını taksit taksit ödüyorlar. Daha ağzı süt kokan torununu SGK'lı yapan birisi millete utanmadan hak, hukuk, adalet dersi verecek. Bize ve ailemize attığı iftiranın haddi yok.

CHP LGBT'cidir, İYİ Parti LGBT'cidir, HDP LGBT'cidir. LGBT, AK Parti'nin, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın semtine uğrayamaz. Aile bizde kutsaldır. Kayseri'ye gelince bunlar milliyetçi maskesi takıyor. Van'a ve Ağrı'ya gidince bölücü örgütle kol kola giriyor, 'Selo'ya özgürlük' diyor. Kim bu Selo, 51 Kürt vatandaşımın ölümüne neden olan. Bay bay Kemal benim milletim 14 Mayıs'ta size yol vermeyecek. Cumhur İttifakı, AK Parti ve Erdoğan işbaşında olduğu sürece siz Selo'yu çıkaramazsınız.

Bu ittifakta ilke, kırmızı çizgi, hassasiyet yok. Proje ve vizyon zaten yok. Yalan, palavra, maske var. Dün kara çaldığına bugün sahip çıkma yüzsüzlüğü var. Bölücülere ve FETÖ'cülere verilmiş sözler var. ABD'deki hamburgercide yenen lokmalar var. O lokmalar kimlerle paylaşıldı? Bölücü örgütün uzantılarına verilmiş tavizler var.

Avrupa bu kardeşinize niye saldırıyor? Türkiye'de beklediklerini bulamadıkları için. FETÖ'cüler yurtdışında bay Kemal'in parti delegesi gibi çalışıyor. Ne bay bay Kemal ne ortakları bu kepazeliklere tepki göstermiyor. Koalisyonun milliyetçilik iddiasındaki ortağı Meral Hanım niye susuyor? LGBT ile ne söyledin? Adaylarının bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne pahasına anlaştığını niye açıklamıyor. Selo'nun, bay bay Kemal'e oy dilenmesinin sebeplerini niye arz etmiyor.

Kılıçdaroğlu'na 17/25 Aralık tepkisi

Bay bay Kemal önceki gün 10 yıl sonra 17/25 Aralık girişimindeki 'Her şey montaj' diyor. Madem biliyordun bunları niye millete dinlettin? Niçin aylarca Meclis'te o yalanlar üzerinde tepindin? 15 Temmuz destanına 'Kontrollü darbe' demeni kimler istedi? Bay bay Kemal bu millete bir iyilik yapmak istiyorsa üzerindeki şüphe bulutlarını kaldırmalıdır.