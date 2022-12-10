Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na IMF eleştirisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023' programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

Samsun'un her alanda artan başarılarıyla iftihar ediyoruz. Teknofest Karadeniz'in yankıları halen sürüyor. Yıllardır gurur örselenen bu asil milletin evlatları azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösteriyor. Teknofest gençliği gümbür gümbür geliyor.

Türkiye teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, üreten ve ihraç eden güce dönüşüyor. Savunma sanayi başta pek çok alanda ülkemizin yakaladığı başarıyı dost düşman kabul ediyor. Tasarım merkezlerimizle, 92 teknoparkımızla teknolojiye dair ne varsa her alanda varlığımızı hissettiriyoruz. Muhalefetin ülkemizin geldiği seviyeden habersiz olduğunu görüyoruz.

Kılıçdaroğlu'na TOGG eleştirisi

Çocukların bile yaptığı işi teknoloji devi sananlar milletini de tanımıyor demektir. CHP'nin başındaki 'zat'a Teknofest'e yaptığı kısa ziyaret faydalı olmamış. İthal danışmanlarını da yanına alarak en azından TOGG'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Bu zavallı ülkesini ne sanıyor. Önce Togg'u ziyaret etmek istediğini yönetim kurulu başkanına söylüyor. Ben de kendisine 'Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı yanına alacaksın' dedim. 'Bakan gelecekse gelmem' demiş. Bu ne demektir. Danışıklı dövüşten yana. Samimiysen buyur yanındaki ithal danışmanları da al gelsinler. Teknoloji bildiğini sandığın elemanlar ne kadar beyinleri çalışıyor, gelsin görsünler.

IMF'den ipleri kopardık

Bunların bildiği tek şey var. IMF'den para alacaklarmış Biz ise IMF ile tüm ipleri kopardık.

IMF'nin başındaki adamla oturduk konuşuyoruz. 'Sizin bize siyasette yön verme hakkınız yok. Siz siyaseten Türkiye'yi yönetme hakkına sahip değilsiniz' dedim.

Bu millet ipini IMF'nin eline verenlere bu ülkede siyasette yer vermez Bu baronlar IMF ile ortak çalışanlardır.

Detaylar gelecek...