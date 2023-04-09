Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde, Pendik Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Tören konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

Buradan afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz.



Anlıyorum anlıyorum, seccadeyi gösteriyor da, seccadeyi neden gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız siz kıblenizi biliyorsunuz ama kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabı ile basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Kardeşlerim bizim derdimiz var derdimiz.

alkanlardan Kafkaslara kalbi bizimle çarpan tüm gönül dostlarımıza dua ediyoruz. Açlık, afet ve savaşlar sebebiyle buruk geçirdiğimiz son Ramazan olmasına dua ediyoruz.

Pendik'te törene 50 bin katılım



Bugün bir kez daha Pendik'te olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u bir başka seviyoruz. Özellikle Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik aynı zamanda milli iradenin kalesi olan ilçemiz. Bu toplandığımız meydanın bizim için çok anlamı var. Ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. İşte muhteşem bir katılım. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Sordum emniyete buradaki katılım ne? Aldığım cevap şu 50 bin. Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkandan diyorlar.



Bu aziz şehri tamamıyla bağrımıza basıyoruz. Bakımsızlığın pençesinde kıvranan o eski Pendik'i asla unutamadık. Bir daha eski kötü günlerine döndürmemek için hep canla başla çalıştık. Yaptığımız yatırımlarla ilçemizin çehresini değiştirdik. Bugün yollarıyla parklarıyla göz dolduruyor. Bugün değişik bir Pendik var. İlçemize emek veren herkesten Allah razı olsun diyorum.

Toplam 168 yatırımı bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu yatırımların bedeli ne biliyor musunuz? 4 milyar lirayı aşan hizmet.



Kentsel dönüşüm müjdesi



Bugün sizlerle mutlu bir haberi paylaşmak istiyorum. Orta ve Dumlupınar mahallelerinde kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. 1300 hak sahibi vatandaştan rızalarını aldık. 1747 konuttan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız.



6 Şubat'tan beri Pendik Belediyesi bölgeye hizmet veriyor. Hasar görenin, yıkılanın yerine çok daha iyisini yapıyoruz. El birliği içerisinde yaralarımızı süratle sarıyoruz. İnşallah bu zor günleri de atlatacağız.



Dikkat çeken pankart



Bak bak neler yazmışlar oraya, "Bay bay Kemal iyi adam, hoş adam, dağarcığı boş adam, batırır bu ülkeyi".



Kardeşlerim bu kardeşinizin size neyi anlatsın, Bay bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul'a belediye başkanı oldu mu? Bu İstanbul'u pırıl pırıl hale biz getirdik mi? CHP'den almadık mı o zaman biz İstanbul'u? Bu bay bay Kemal aday oldu biliyorsunuz, Kağıthane'yi sordular, Kağıttepe dedi. Aynı gafları yine yapıyor mu? 7'li masa hala anlaşamadı. Yarın listelerinde kimler var göreceğiz.



BM Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşmalarla dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam BM'nin karşısına Türk Evi'ni diktik mi? Tam 32 kat. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat icraat. Kardeşlerim göreve geldik, eğitimde ne haldeydik biliyorsunuz. 76 tane üniversitemiz vardı şimdi 208 tane üniversite var.

Bay Bay Kemal sen ne anlarsın!



Bu zor günlerinden üstesinden hep birlikte geleceğiz. Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masasının farkını görüyorsunuz. Bizim tek gayemiz vatandaşlarımızın refahını sağlamaktır. Bizim amacımız İstanbul'u yeni yatırımlarla buluşturmaktır. Bay bay Kemal sen ne anlarsın bu işlerden ya? Belediyeleriniz ne yaptı, anlat da bir görelim. Biz bugüne kadar yaptık ve yapacağız.

Yatırımlar



Şimdi TEKNOFEST yakında büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Ekonomik durumu ne olursa olsun her bir vatandaşımızın dünyadaki en iyi imkanlara sahip olması gerektiğine inanıyorum. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon insanımızın talebini karşıladık. Maaşlarını verdik. En düşük emekli maaşını 7500 liraya çıkardık mı? Milli muharip uçağımızı Hürjet'i hangardan çıkardık.



Kumar masasının gündeminde sadece kavga var.

''Yarın uçak gemimizi TSK'ya teslim ediyoruz''



Yarın Tuzla'da uçak gemimizi TSK'ya teslim ediyoruz. Bu törene İHA'larımız SİHA'larımız iniş yapacaklar. Artık Türkiye'nin uçak gemisi de var. Yaparsa, yaparsa, yaparsa... Ben hazırım siz de hazır mısınız?