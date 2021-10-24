Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kavala tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de, Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Kavala hakkında açıklama yapan 10 büyükelçiye yüklendi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

"Bu noktaya kolay gelmedik"

"Bu noktaya öyle kolay gelmedik. 19 yılda eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, sanayiden enerjiye, ulaştırmadan şehirciliğe kadar her alanı kapsayan yatırımlarımız sayesinde ülkemiz bu güce kavuşmuştur."

"Toplam yatırım bedeli 3 milyar lirayı geçiyor"

"Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, belediyelerimizin tamamladığı toplam yatırım bedeli yaklaşık 3 milyar lirayı geçen 106 kalem eserin toplu açılış törenini yapıyoruz. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız 3 anaokulun, 7 ilkokulun, 5 ortaokulun, 11 lisenin, fen lisesi pansiyonunun, halk eğitim merkezi, Osmangazi Üniversitemizin fakülte binalarının, 1250 yataklı ve 1500 yataklı 2 ayrı yüksek öğretim yurdunun resmi açılışını bugün yapıyoruz."

"Türkiye'yi diplomaside ve ekonomide zora sokarak iktidarı değiştirmeyi hedefliyorlar"

"Türkiye'yi diplomaside ve ekonomide zora sokarak, siyasi iktidarı değiştirmeyi hedeflediklerini açıkça söyleyenlerin amaçları, herhalde ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini korumak değildir. Bu beyanlara güvenerek efelenenlerin gayesinin de ülkeye ve millete hizmet olmadığı bellidir. Ama biz nasıl 19 yıldır bu ülkeyi kimseye yem etmediysek, nasıl tüm kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bıraktıysak, inşallah bu defa da aynı şeyi yapacağız."

"Bunlar terörist Selo ile beraber oldu"

"Bunların tek gayesi dışarıdan kulaklarına üflenen sufleleri tekrarlayarak, ülkenin ve milletin hayrı için yapılan her işe engel olmak, takoz koymak, izlenen her politikayı zayıflatmaktır. Öyle ki sırf bizi engellemek için terör örgütleri ile birlikte de yol yürürler. Darbecilerin yanlarında da dururlar, ülke ve millet düşmanlarının dümen suyuna da girerler. Bunlar terörist Selo ile beraber oldu. Bunlar da ar yok. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Bütün oradaki vatandaşları sokağa döken Selo değil miydi? Şimdi kalktılar, onu içeriden nasıl çıkarırız, bunun gayreti içerisindeler. Yargı ne diyorsa o. Çıkaramayacaksınız. İşte Selo'nun eşi televizyon programına çıkıyor. Ben diyor çocuklarımla masumane oturuyorum. Peki, senin çocukların masumane de o şu anda toprağın altında öldürülmüş olan o bizim günahsız vatandaşlarımızın geride bıraktıkları yavruları, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi onlar ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleri ile beraber masumane yaşıyorlar. Onları nereye koyacaksın? Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi?"

"Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi"

Öbür tarafta, yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. 'Kavala' dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp Dışişleri Bakanlığına gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira bunlar, Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.

"Bay Kemal 'Selo aşağı, Selo yukarı' diyor"

Ülkenin derdiyle dertlenmeyince, milletle aynı istikamete bakmayınca, gelecek nesillere karşı sorumluluk hissetmeyince ve omurga olmayınca her yöne dönmek kolaydır. İşte Bay Kemal bunlarla beraber değil mi? Bay Kemal 'Selo aşağı, Selo yukarı' diyor. Çünkü beraber yürüyorlar, beraber yatıp kalkıyorlar. Bay Kemal, bak bizi iyi tanı. Biz senin oturup kalktığın yerde değil milletimizle oturur, kalkarız ve milletimize yan bakanla da en ufak bir dostluğumuz olmaz. Çünkü biz ne diyoruz, hamdolsun biz bugüne kadar nasıl dimdik durduysak bundan sonra da aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Her vakit olduğu gibi bugün de milletimizin eğriyi de doğruyu da gören haklıya hakkını teslim eden haksıza dersini veren irfanına güveniyoruz.