Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Karadeniz gazı müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camisi’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Karadeniz gazına ilişkin bir müjde veren Erdoğan, "(Karadeniz doğal gazı) Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Erdoğan Cuma namazı çıkışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasip olursa 20 Nisanda doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre. Ondan sonra da zaten bunu elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

''Konutları bir yıl içerisinde teslim edeceğiz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar gerek konut teslimleri, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Bildiğiniz gibi ben vatandaşlarımdan bir yıl gibi bir süre talep ettim. Bu bir yıl içerisinde de İnşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yoğun bir çalışmayı devam ettiriyor. Bir taraftan enkaz kaldırmalar var, bir taraftan zemin etütleri yapılıyor” dedi.

''Şehir hastanelerimiz Cleveland'ı aştı''

Erdoğan, "Şehir hastaneleri geçmişte özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın Genel Müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, oralardaki maalesef rehin, rehine alma dönemleri, hatta rahmetli Savaş Ay'ın bir programında izlediğimiz, Kılıçdaroğlu'nun da Genel Müdür olduğu dönem, o zaman bu hastanelerin hali ortadaydı. Ama şu anda bizim şehir hastanelerimizde bir defa vatandaşımın huzuru var. Vatandaşımın bu hastanelerde tertemiz, pırıl pırıl yani bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes konuşur, ne der 'Cleveland' bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı aştı” dedi.