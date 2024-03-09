Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e büyük tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Sayın başkan, İlim Yayma Vakfı'nın kıymetli üyeleri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum.

Vakfımızın saygıdeğer yöneticilerine bu güzel buluşma için teşekkür ediyorum. Tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

Daha fazla gencimize ulaşacağız. Daha çok sayıda öğrencimize destek vereceğiz.

İslam dünyası olarak bir Ramazan'ı daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemi ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"YAŞANANLAR TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞMIŞTIR"

7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır. Soykırım politikası uygulanıyor. 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Gıda almak için sıra bekleyen masumların öldürüldüğü bir barbarlıkla karşı karşıyayız.

7 Ekim'den bu yana yüreğimizi dağlayan utanç verici pek çok hadiseyle karşılaştık.

"ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELERİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için elimizden geleni yapıyoruz.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Katıldığımız uluslararası toplantılarda Filistinlilerin sesi olduk.

Bu hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ankara'da misafir ettik.

"TAYYİP ERDOĞAN BUGÜN DE AYNI YERDE DİMDİK DURMAKTADIR"

Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız. Her kim hiçbir şey yapmıyorlar diyorsa, kul hakkına giriyorlardır. Aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan 15 yıl önce katillerin yüzüne 'one minute' diyerek duruyorsa bu gün de aynı yerde dimdik durmaktadır.

Bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum.