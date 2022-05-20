Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "kimsesizlerin kimsesi" olması için bu güzide kurumu millete armağan eden Sultan Abdülhamid-i saniden bugüne Darülaceze'ye emeği geçen herkesi rahmet ve şükranla yad etti.

İnanç, köken, ırk, cinsiyet, yaş dahil hiçbir ayrım gözetmeden tüm düşkünleri kucaklayan bu müessesenin, medeniyetlerinin ve milletlerinin insana bakışının en güzel örneklerinden olduğunu belirten Erdoğan, kendilerinin de ecdattan aldıkları ilhamla üstlendikleri her görevde çalışmalarını "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla ve "Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü" ilkesiyle yürüttüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'nin 127 yılı bulan geçmişinde, 30 bini çocuk 100 bin insana şefkat yuvası olmasının benzer çalışmalarda kendilerine ilham verdiğini aktararak, gönüllüleri, çalışanları ve acezeleriyle büyük bir aile olan bu müessesenin yaşatılması ve geliştirilmesi için katkıda bulunan bakanlardan yanlarındaki elemanlara kadar herkese teşekkür etti.

Bugün Darülaceze'nin hizmetlerini yeni bir boyuta taşıyacağına inandığı Sosyal Hizmet Şehri Projesi'nin temelini atmak üzere bir arada olduklarını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada bir duruma dokunmadan geçmeyeceğim. Bu işler bizim işimiz. Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir Darülacezenin temelini atmış, açılışını yapmıştık. Şu andaki malum iktidar, aynı şekilde bugün temelini atacağımız adımlarla süreci devam ettiriyor. Tabii bir şeyi sormam lazım. İstanbul'un şu anda Büyükşehir Belediye Başkanlığını üstlenmiş olan kişi veya kişilerin acaba bu alanlarda attıkları bir adım var mı? Ya bir şey yapın. Yani bir suyu akmayan musluğu açmakla 'Biz hizmet ettik.' diyemezsiniz. Milleti aldatmayın. Gelin bu tür eserleri yapın. Bu ülkenin darda kalmışına elinizi uzatın. Bu tür şeyleri yapın, biz de sizleri alkışlayalım. Ama yok."

"Darülaceze'nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatay mimariyle inşa edilecek projenin, yatağa bağlı sakinler ve koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000'e yakın insana hizmet vereceğini belirterek, "Rehabilitasyon ünitesinden cami, kilise ve havranın da yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimleriyle bu proje Darülaceze'nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır." dedi.

Darülaceze'nin gayrimenkul gelirleri ve eğlence vergisi payı yanında asıl, hayırseverlerin bağışlarıyla faaliyetlerini yürüten bir yer olduğuna işaret eden Erdoğan, "Biz bu dönemde milli bütçeden de katkı vermek suretiyle Darülaceze'nin çok daha güçlü bir karaktere ve yere kavuşması noktasında adımımızı attık. Sosyal Hizmet Şehrimizin inşasında da en büyük desteği devletin yanında bağışçılardan bekliyoruz. İnşallah el birliğiyle bu güzel projeyi kısa sürede tamamlayarak, milletimizin hizmetine sunacağız. Rabb'imden Darülaceze'mize yapılan tüm bağışların huzurunda kabulünü hayra, sevaba ve mağfirete tebdilini niyaz ediyorum."

Medeniyet ve kültür birikimi, aile yapısı, sosyal müesseseleri, bireysel inisiyatifleriyle tecessüm eden bu haslete sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ekonomik bakımdan güçlü, gelişmiş ülkelerin sosyal bakımdan en kırılgan ve geleceği tehdit altında nüfuslara sahip olmalarının sebebinin de aynı olduğunu kaydetti.

Erdoğan, bunun örneğinin Türkiye'den başka hiçbir ülkede olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sadece bizde var. Kurallar önemlidir. Maddi imkanlar önemlidir. Bireylere değer vermek önemlidir. Ama bunlar sadece günü kurtarır. Ailenin merkezinde olduğu güçlü bir sosyal yapı olmadan bunların hiçbiri geleceği kurtarmaya yetmez. Bizim önceliğimiz medeniyet mirasımıza, inanç ve kültür değerlerimize sarılarak dezavantajlı gruplar dediğimiz engellilerimizi, yaşlılarımızı, kimsesiz çocuklarımızı, garip gurebamızı sosyal yapımız içinde yaşatmaktır. Buna rağmen kimsesiz kalan yardıma veya desteğe muhtaç olan vatandaşlarımızı da kurduğumuz müesseseler ve oluşturduğumuz mekanizmalar vasıtasıyla insani hayat sürebilecekleri imkanlara kavuşturmaktır. İnşallah Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, inanarak söylüyorum, dünyada bu işin tek örneği olacak bittiği anda. Hamdolsun bugün Türkiye dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerinden biridir. Benzeri yok. Eğer şu dünyayı tanımışsam, biliyorsam ülkemiz gibi bir başka örnek dünyada yok."

"Yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik. Bu rakamın milli gelirimize oranı da yüzde 0,38'den, yüzde 1,36'ya yükseldi. Eskiden daha ziyade ayni olan yardımları hem insanımızın onurunu korumak hem ihtiyaç önceliklerini kendisine bırakmak için nakde döndürdük. Böylece ülkemizde günlük harcama düzeyi dünya standardı olan 5,5 doların altında kalan nüfus oranını yüzde 34'ten, yüzde 10 seviyesine gerilettik." bilgilerini verdi.

Altyapıyı güçlendirmek ve sosyal destekleri en etkin şekilde yürütmek için ayrı bir bakanlık kurduklarına işaret eden Erdoğan, nüfusun bir ülkenin en büyük gücü olduğu gerçeğinden hareketle anneleri ve çocukları koruyacak, destekleyecek, çalışmalara özellikle önem verdiklerinin altını çizdi.

İstihdam, sağlık ve eğitime kadar her alanda bu çerçevede pozitif ayrımcılık yaptıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Devlet korumasındaki çocukların bize Allah'ın ve milletin birer emaneti olduğu anlayışıyla bunları kendi ailelerinin yanında veya aile iklimine yakın şartlarda yetiştirecek bir modele geçtik. Engellilerimizi evde bakımıyla, rehabilitasyon merkezleriyle, özel bakımıyla, umut evleriyle, istihdamıyla her alanda hayatın içine katan bir yaklaşım sergiledik. Yaşlılarımızı 65 yaş maaşıyla, gündüz bakım hizmetleriyle, evde bakım hizmetleriyle, aileleri yanında desteklemeyi, huzurevleriyle sahipsiz bırakmamayı hedefleyen programlar uyguladık. Kadınlarımızı şiddetten, istihdama annelik hizmetlerinden siyasi temsile, kılık kıyafet özgürlüğünden eğitim seferberliğine kadar her alanda cumhuriyet tarihinin en ileri haklarına biz kavuşturduk. Şehit yakınları ve gazilerimizi de tarihimizin en büyük destekleriyle sahiplendik."

"Büyük ailelerin giderek azalıyor olması da üzüntü verici"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin imkanlarını milletin her kesimine, özellikle de desteğe ihtiyaç duyan insanlara sunduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Buradan bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum ki asıl olan kadınlarımızdan çocuklarımıza, yaşlılarımızdan engellilerimize, tüm kesimlerin, aileleri bünyesinde sosyal yapı içinde sahiplenilmeleri ve yaşatılmalarıdır. Kendi evi, imkanı, vakti varken annesini, babasını, engelli aile üyesini, korunmaya muhtaç evladını kamuya veya özel sektöre ait bir kuruma yerleştirmek bizim aile kültürümüzle taban tabana zıttır. Huzurevlerinde kalan yaşlılarımızın önemli bir kısmının iyi eğitimli, iyi kariyerli, yüksek geliri olan çocuklara sahip olmaları düşündürücüdür. Büyükanne, büyükbaba, anne, baba ve torunların aynı evde oturmasalar bile aynı ortamda hayatlarını sürdürdükleri büyük ailelerin giderek azalıyor olması da üzüntü vericidir."

Eğitimin önce ailede, hatta ana karnında başladığına işaret eden Erdoğan, oradan başlayıp doğumla gelişen bir eğitim dünyası olduğunu, okulun tek başına bunu yapamayacağını, okulların ailede atılan temelin üzerine eğitim verdiğini anlattı.

Ailede verilmesi gereken değerler eksik kaldığı zaman okulların, arzu edilen milli, manevi, ahlaki, insani, medeni hasletlere sahip çocukların yetiştirilmesi konusunda zorlandığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte bunun için önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına ailenin güçlendirilmesini, eğitimin içeriğinin buradaki eksikleri telafi edecek şekilde geliştirilmesini, kültürümüze sahiplenilmesini yerleştirdik. Gelişmiş ülkelerin, Batı'nın düştüğü hataya, inşallah biz düşmeyeceğiz. Batı tarzı bir güvenlik ve refah anlayışı uğruna aileden başlayarak tüm sosyal yapımızı, medeniyet ve kültür değerlerimizi, inancımızı feda edecek şekilde köklerimizle bağımızı koparmayacağız. Tam tersine maziden atiye kurduğumuz köprüden yürüyerek demokraside ve kalkınmada dünyanın en ileri ülkeleri arasındaki yerimizi alacağız. Medeniyet mirasımızdan taviz vermeden hedeflerimize ulaşacak yöntemlerle vizyonlarımızı genişletiyoruz."

Bugün temelini attıkları bu perspektifin bu genişlemenin bir uygulaması olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bunun için milletimizin karşısına Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne atfen 2023 hedeflerimizle İstanbul'un Fethi'nin 600'üncü yıl dönümüne atfen 2053 vizyonumuzla inşallah bu sene fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. İstanbul'a yakışır bir fetih şenliğini, Atatürk Havalimanı'nda hep birlikte yapacağız. Şöyle muhteşem bir fetih şenliğini öyle yapalım ki inşallah cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'a layık olalım. Malazgirt'in 1000'inci yıl dönümüne atfen 2071 hayallerimiz var bizim. Bu hayallere de ona göre yürüyeceğiz." diye konuştu.

"İnsanlara hayrı dokunan kişinin büyüklüğünü ortaya koyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin en önemli sembolleriyle bu yola çıktıklarını, diğer alanlarda Darülaceze'ye sahip çıkacak projeleri de bu anlayışla hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Temelini atmak üzere bir araya geldikleri Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin ülkeye, şehre ve sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Peygamber efendimizin hadisinde buyurduğu gibi insanlara hayrı dokunan kişinin büyüklüğünü ortaya koyacağız. Bu müjdeye muhatap olmak için bu projeye destek veren, katkıda bulunan herkese yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu örnek projenin açılışını da beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından müteahhit firma yetkilisini yanına çağırarak, projeyi ne zaman bitireceğini soran Erdoğan, "36 ay." yanıtını alması üzerine, "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun? Ne yapıyorsun sen? Hamza Bey, 36 aydan başladı 30 aya indi. Ne diyor bu? Bu müteahhidi değiştirelim biz. Olmaz, olmaz. Sen Kanuni Sultan Süleyman'ı duydun mu? Tanıdın mı? Süleymaniye'yi ne kadar zamanda bitirdi? Mimar Hamza Bey, Süleymaniye'yi ne kadar zamanda bitirdi? Bir yılın altına düşürdü mü? Olmaz. 24 saat anlayışıyla çalışacaksınız ve bir defa kesinlikle önümüzdeki yıl bugünlerde burayı bitirmeniz lazım. Vardiya sistemlerini değiştireceksin. Burada kimse rahatsız olmaz, sen merak etme. Gece gündüz fulltime çalışacaksınız. Şahit olun, 'Söz' diyor. İnşallah aldığımız söz yerine gelir." diye konuştu.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan ve davetliler katıldı.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un duasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tören için hazırlanan butonlara basarak ilk harcı temele döktü.

Tören, Bakan Yanık ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etmesiyle sona erdi.

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin 150 bin metrekarelik alanda 1500 kişiyi ağırlaması bekleniyor. Kompleksin içerisinde tek kişilik odalarda 80 yatak kapasiteli bağışçı birimi, 4 kişilik odalarda 96 kadın ve 96 erkek olmak üzere toplam 192 yatak kapasiteli zihinsel engelli birimi, 3 kişilik odalarda 216 kadın ve 216 erkek olmak üzere toplam 432 yatak kapasiteli sağlıklı birimi, 4 kişilik odalarda 96 kadın ve 96 erkek olmak üzere 192 yatak kapasiteli psikiyatrik tanılı birimi, 4 kişilik odalarda 224 kadın ve 128 erkek olmak üzere 352 yatak kapasiteli yatağa bağımlı hasta birimi yer alacak.

Komplekste ayrıca yoğun bakım birimi, sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocukların tüm ihtiyaçlarının sağlanacağı çocuk merkezi, nostaljik köy kahvesi, gölet, dezavantajlı insanların tekrar sosyal hayata kazandırılacağı mesleki rehabilitasyon merkezi ve atölyeler ile uluslararası sağlık sempozyumlarının ve mesleki gelişim eğitimlerinin yapılabileceği 1000 kişilik konferans salonu bulunacak.

Konuklar için 300 yatak kapasiteli otel yapısı, cami, kilise ve havra gibi dini yapıların da yer alacağı Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde fırın, terzi, kuru temizleme, lostra, kafe, sergi ve satış, kuaför, berber, market gibi sakinlerin ve ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının kolaylıkla giderilebileceği alanlar inşa edilecek.