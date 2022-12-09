Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki ülke arasında iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ile iş birliğimiz daha da gelişecektir. Enerji güvenliğine yönelik görüştük.

Düzensiz göçün idaresinde etkin iş birliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk.

Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak.

Gerçekten bugün verimli bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Tüm Bulgaristan halkına Türk milletinin selam ve sevgilerini gönderiyoruz.

Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında güçlü bir gönül köprüsü oluşturuyor. Hepinizin bildiği gibi ortak kültür mirasımıza beraberce sahip çıkmaya özen gösteriyoruz.

Karşılıklı ziyaretimizin komşuluk hukukumuzun derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.

Sayın Radev'in ziyaretinin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sayın Radev'e şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Gerek ikili, gerek heyetlerarası çok çok verimli bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Buradan Bulgaristan halkına Türk halkının selam ve sevgilerini gönderiyoruz.

Radev'in açıklamalarından satır başları:

Bulgaristan ve Türkiye komşu ülkeler olarak çok sorunlu bir bölgede bulunmaktalar. Savaş çok yakınımızda ve başka sorunlu olan bölgeler de sınırımızda. Bulgaristan ve Türkiye arasındaki iş birliği bölgenin güvenliği açısından çok önemli.

Karşılıklı menfaatler doğrultusunda iş birliğimiz söz konusu. Önemli iş birliğinin en önemli göstergesi, sınır kapısının dünyada ikinci sırada yer alması yani ticari hacim olarak. Dolayısıyla yapacağımız şeyler çok fazla. Türkiye, Bulgaristan'da yatırım yapan bir ülke. Savaş ekonomik ve sosyal sistemleri de aksatıyor. Bazı konuları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor, komşuluk nedir? Çünkü global çapta değişimler çok fazla oluyor