Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB mesajı: Yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında, 31 Mart’taki seçime ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugünkü atama ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyeti Avrupa ülkelerinin ordularından daha büyük insan gücüne ulaştı.İstanbul'da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607'ye, araç sayımız da 8 bin 894'e yükseliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün terörle, suçla, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili başarılarını yakından takip ediyoruz. Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika'nın kavşak noktası olan İstanbul'un güvenliği hayati öneme sahiptir. Bugünkü atamalar ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyetimiz Avrupa ülkelerinin tamamının bırakınız polisini neredeyse ordularından bile daha büyük insan gücüne ulaşmıştır.

Bugün, şehadetinin 7'nci yıldönümünü idrak ettiğimiz şehit polis memuru Fethi Sekin ile birlikte görevi başında şehit edilen tüm kahraman güvenlik güçlerimizi burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim gayretinizi daim eylesin, Mevla sizleri her türlü kazadan, beladan, musibetten muhafaza eylesin.

BÜYÜK FEDAKARLIKLARDA BULUNDUK

Her fırsatta altını çizerek tekrar ifade ettiğim bir hakikat var. Biz dünyanın en gözde coğrafyasını kendimize vatan yaparak sadece çok büyük imkanlara değil, aynı zamanda çok büyük tehditlere de maruz kalan bir milletiz. İnsanlık tarihi boyunca bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali ve hedefi olmuştur. Bin yıldır taşıdığımız bu şerefin üzerimize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için çok büyük fedakarlıklarda bulunduk.

Alparslan'ın Anadolu kapılarını milletimize açtığı günden beri nerdeyse her anımız mücadeleyle geçti. Çok büyük zaferleri de çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadık. Milletimizi tarihten silme hesaplarını parçalayıp atarak kurmuş olduğumuz Cumhuriyet döneminde de bu imtihan devam etti. Tek parti faşizminin yol açtığı sancılardan son 40 yılımıza damgasını vuran PKK terörüne ve FETÖ belasına kadar nice sınamalara maruz kaldık. Hamdolsun bu sınamaların hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık.

DARBE GİRİŞİMİ BUNUN ÖRNEKLERİNDEN

Bugün de İstanbul başta olmak üzere vatan topraklarının her karışını envaı çeşit tehdide, tehlikeye, saldırıya, tuzağa karşı savunmanın mücadelesini vermeyi sürdürüyoruz. Sadece son 10 yılda yaşadıklarımıza baktığımızda dahi bu gerçeğin onlarca, yüzlerce örneğiyle karşılaşmak mümkündür. Milletimizi çeşitli bahanelerle bölmek hem birbirine hem devletine karşı kışkırtmak için sayısız denemeye şahit olduk. Gezi olaylarındaki sokak terörü, bunun örneklerinden biriydi. Türkiye'nin gördüğü en büyük ihanet çetelerinden olan FETÖ'nün 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar giriştiği darbe girişimleri bunun örneklerinden biriydi.

"MİLLETİMİZ KİRLİ OYUNU YERLE YEKSAN EDECEKTİR"

PKK'nın terörünü bitirmek için gerçekleştirdiğimiz onca reforma rağmen Çukur eylemleri bunun örneklerinden biriydi. Geçmişte sağcı-solcu, Alevi-Sünni, ilerici-gerici, Türk-Kürt kavramı üzerinden yürütülen nifak siyaseti bunun örneklerinde biriydi.

BU OYUNU BOZACAĞIZ

Şimdi ülkemizin sembollerine ve milletimizin mukaddes değerlerine yönelik saldırılar üzerinden yeniden sahnelenmeye görüyoruz. Milletimiz daha önceki oyunları nasıl bozduysa Allah'ın izniyle bu kirli oyunu da yerle yeksan edecektir.

HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKMAYA KARARLIYIZ

Terörü tehdit olmaktan nasıl çıkardıysak, şehir eşkıyalarının başını nasıl ezdiysek, organize suç örgütlerinin nasıl tepelerine binmişsek vatan topraklarının güvenliğini nasıl sınırlarımızın ötesinden başlattıysak, küresel ve bölgesel güçlerin önümüze çıkardığı engelleri nasıl aştıysak önce 2023 hedeflerimizle şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin ufkunu nasıl genişletip derinleştirdiysek, değerlerimize savaş açanların heveslerini Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmakta kararlıyız.

İSTANBUL'U YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Ülkemizde geri kalmışlığı, altyapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp, çamur, çukur bu pisliklerden, bu İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek Allah'ın izniyle 31 Mart itibariyle yeniden adımları atacak ve İstanbullunun vereceği emaneti inşallah merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız.

İSTANBUL'A AŞIK OLMAK HER YİĞİDİN KARI DEĞİL

Bizim bu şehre olan aşkımız, sadece tarihi zenginliğine, fiziki güzelliklerine, manevi derinliğine olan hayranlığımızdan kaynaklanmıyor. Bizim bu şehri kalbimizde ve başımızın üzerinde taşımamızın asıl sebebi milletimiz ve devletimiz için taşıdığı stratejik önemden dolayıdır. İstanbul'a hizmet etmek için önce bu şehri maddi ve manevi tüm boyutlarıyla anlamak, kavramak, hak etmek gerekiyor.

İstanbul'a aşık olmak, her yiğidin karı değildir. Kendini bu şehrin hadimi değil, hakimi gibi görenler, ne İstanbul'u anlamış ne de hak etmiş olur. Biz İstanbul'a hakim olmadık, İstanbul'a hadim olduk. İşte bugün burada yaptığımız şu mütevazı törenle şehre kazandırdığımız hizmetler bile bizim İstanbul'un hadimi olduğunun işaretidir. İnşallah şehrin depreme dayanıksız tüm binalarının yeniden inşa edilmesi başta olmak üzere İstanbul'a hak ettiği hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz. İstanbul'daki tüm kentsel dönüşüm hizmetlerimizi inşallah bundan sonra da merkezi yönetim ve İstanbul'daki yerel yönetimle birlikte kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.