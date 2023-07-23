Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz. İnşallah kadim şehrimiz Hatay'ımızı tarihi dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bu vesileyle, 'şahsi meselem' diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu milli dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.