Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hamas' açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da bir araya geldi.

İkili görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Miçotakis, Gazze'de İsrail'e karşı mücadele veren Hamas'ı "terör örgütü" olarak nitelendirdi.

Miçotakis'in konuşması sonrası söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakanı ile aynı fikirde olmadığını belirtti.

"Hamas, toprakları işgal edilmiş bir direniş örgütüdür"

Miçotakis'in konuşması sonrası söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

"Mutabık kalmadığımız çok önemli konu var.

Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu toprakların işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Bu direniş örgütü oraları koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü durumundadır. Bunu görmemiz lazım.

Hamas'a terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur. Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'ı kendi insanını koruma mücadelesi veren insanlar olarak görüyorum. Bunlara karşı sizlerin de nitekim BM'de sizler de olumlu oy vermek suretiyle orada bu acımasızlığa katılmadınız. Bundan dolayı da size ayrıca teşekkür ediyorum. Şu an itibarıyla da adım adım Hamas'ı takip ediyorum ve ülkemde şu an bini aşkın Hamas'ın mensupları hastanelerimizde hepsi tedavi altında.

Yaklaşımınıza katılamam, bu haksızlık olur."