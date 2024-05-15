Bugün silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Başbakan Fico'ya acil şifalar dilediği mesajında şu ifadelere yer verdi:

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum.

Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.