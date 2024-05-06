Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Kıymetli misafirler, vakıflarımızın değerli temsilcileri, hanım efendiler beyefendiler sizleri hürmetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Sizleri misafir etmekten bahtiyarlık duyuyorum.

Bu yıl ki vakıf haftamızı yurt içinde ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 201 vakıf eserinin toplu açılışını yaparak idrak ediyoruz. Hem haftamızın hem de açılışını yaptığımız vakıf kültür varlıklarının ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bizden önce 1996-2002 yılları arasında toplamda yalnızca 56 tarihi eserin onarıldığı dikkate alınırsa, Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzün nasıl bir başarıya imza attığı görülecektir. Sadece Türkiye içinde sadece Anadolu ve Trakya'da değil dünya üzerinde nerede bizlere ait, atalarımıza ait kültürel miras varsa oraya ulaşıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Son 21 yılda ülkemiz içinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdat yadigarı eseri ayağa kaldırdık.

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE MARİFET İLTİFATA TABİİDİR"

Burada tek tek sayamayacağımız pek çok eserin restorasyonunu, imarını ve ihyasını hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Biraz evvel yaptıkları konuşmalarda hem Vakıflar Genel Müdürlüğü'müz, hem de Kültür Bakanımız yürütülen çalışmalarla özellikle kapsamlı bilgileri bizimle paylaştılar. Ecdadın emanetlerine en güzel biçimde sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzü şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabiidir. Özellikle vakıf kültürümüzün yaşatılmasına öncülük edenleri taltif etmek, onlara emekleri için teşekkür etmek çok önemlidir. Vakıf haftamız münasebetiyle bugün aynı zamanda vakıf insanı olarak Bayram Kızılarslan kardeşimize de ödülünü takdim ediyoruz.

İş adamı kimliğinin yanı sıra hayırseverliği ile de maruf olan Bayram Kızılarslan kardeşimiz 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya Yeni Camii'nin tüm yapım masraflarını üstlendi. Bayram kardeşimizin maddi desteği ile şehrimizin simgelerinden olan bu tarihi eseri inşallah süratle ayağa kaldıracağız. Allah kendisinden razı olsun diyorum.

Depremde yıkılan ve hasar gören vakıf eserlerimizin ihyası için gösterilen her türlü çabayı takdirle karşıladığımızı burada ifade etmek istiyorum. Bu hafta dolayısıyla bir kez daha vakıf medeniyetimizin oluşumunda, sürdürülmesinde, muhafazasında emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intihal eden vakıf insanlarımızı ve hayırseverlerimizi rahmetle yad ediyorum.

TÜRKİYE'NİN FİLİSTİNLİLERE YARDIMLARI VE İSRAİL'İN SALDIRILARI

Vakıflarımızın Gazzeli kardeşlerimize el uzattığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Gazze'ye yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. 50 bin tona ulaşan yardım miktarı ile Türkiye Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke oldu.

İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren tüm ürünlerde ihracat ve ithalatı durdurduk. Soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. 35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Filistin halkının en zor günlerinde yardımına koşan milletimiz insanlığında vicdanı oldu. İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese veya görse de çarpıtsa da Türkiye Gazze sınavını en başarılı veren ülkedir. Bunda gönüllü kuruluş ve vakıflarımızın büyük payı var. Mazlumlara destek olan herkesi tebrik ediyorum.