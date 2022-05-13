Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına ret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

"Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. Teröre destek verenler parlamentoda. Bu konuda olumlu bakmamız mümkün değil."

"Adımlarınızı doğru atın."

"YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak, Suriye'nin kuzeyinde de aynılarını yapmaya devam edeceğiz. Dost ülkelere söylüyoruz, adımlarınızı doğru atın."

Biden-Miçotakis görüşmesi

"Dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Miçotakis'in oradaki mesajları da ayrı bir konu. Her şeyi görüp, özellikle Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra tavrımızı ortaya koyarız."