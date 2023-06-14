Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni mahcup etmeyeceklerdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KTTC ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dış politika, ekonomi ve enerji gibi alanlarda önemli mesajlar veren Erdoğan, faiz politikasıyla ilgili de önemli sinyaller verdi.

Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminin başına geçmesi ve Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanı olmasının ardından faiz konusunda nasıl bir yol izleneceği merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz ve enflasyon konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tabii bazı arkadaşlar “Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor” gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, “hayırlı olsun” dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Biliyorsunuz Başbakanlığım döneminde biz tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6’ydı, enflasyon da 6,2’ydi. O zaman yine tabii bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman “düşük faiz, düşük enflasyon” teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum."

Merkez Bankası'nın faiz konusundaki bir sonraki toplantısı 22 Haziran Perşembe günü yapılacak.