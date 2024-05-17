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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 89 yaşında yaşamını yitiren TV dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün hayatını kaybeden usta sunucu Erkan Yolaç için yayımladığı taziye mesajında "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." dedi. 

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