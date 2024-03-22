Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabük’teki mitingde açıklamalarda bulundu.

46 bin kişinin katıldığı mitingde Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ekmeğini demirden çıkaranların şehri olan Karabük, Türkiye sanayisinin de can damarları arasında yer alıyor. Ekonomimize eşsiz katkılar sunuyor. Bu şehri Türkiye Yüzyılı'nda daha da ileri götürmek bizim için bir vefa meselesidir.

Bu şehir Cumhuriyetimizin kazanımlarından biridir. Geçen mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 62'yi aşan, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 64'e varan oranlarda destek verdiniz. Bunun için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart'ta çok daha yüksek oy oranları ile yanımızda olacağınıza inanıyorum.

DEPREM MESAJI

Depremin faturası 104 milyar dolar. İstanbul ve diğer şehirleri hızla hazırlayacağız. İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanması gerekiyor.

İmkanları milletin tüm kesimlerine yansıtacağız.

Her seçim aynı zamanda kimin kiminle yol yürüdüğünü, kimin nerede durduğunu görmemize vesile olan milli bir sınamadır.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında daha geniş bir hareket alanına kavuşmuş olacağız.

TÜM SUÇU KEMAL'E YIKTILAR

Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok olmamalı, bunun adı siyaset değil.

CHP'YE DEM TEPKİSİ

Bizim ne köken ne meşrep istismarıyla ne de ideolojik saplantılarla işimiz olmaz. Kirli pazarlıkların sonunda ne çıkacak göreceğiz.

KARABÜK'E YATIRIMLAR

Kapanmak üzere olan KARDEMİR'i alıp ülkemizin en büyük demir çelik tesislerinden biri haline biz getirdik.