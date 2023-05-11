Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye ve memura zam müjdesi!

HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuşan ve yapılacak düzenlemeyle en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birinci dereceye giren ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız." açıklamasında bulundu.