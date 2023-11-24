Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’ndeki Öğretmenler Günü Buluşması’nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Henüz 22 yaşında öğrencilerinden koparılan Şehit Aybüke öğretmenin hikayesini anlatan filmi, öğrencilerimiz ve tüm öğretmenlerimizin izlemesini tavsiye ediyorum."

Erdoğan'dan emeklilere müjde

"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacı ile bir defaya mahsus bir defaya 5 bin TL ödeme kararı almıştık. Ödemeler hesaplara yatırıldı. Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim için de hakaniyetli bulmadığımız bir durumdu."

"Pazartesi günkü Kabine Toplantımızda gerekli düzeltmelerin yapılmasını talimatını verdik. Gerekli çalışmalar tamamlandı. Önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclis'e sunacağız. Düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve esnaf emeklerinin de olduğu 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defa mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

"800 bin yeni atama yaptık"

"21 sene önce, aziz milletimizin takdiri ile ülkeye yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde birinci önceliğimize eğitimi koyduk. Bütçelerimizde aslan payını daima eğitim öğretime ayırdık."

"2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır. Meclis'te görüşmeleri devam eden 2024 yılı bütçemizde 1 trilyon 620 milyar lira eğitime tahsis edilmiştir. 800 bin yeni atama yaptık. Eğitimin alt yapısına yaptığımız devasa yatırımların sonuçlarını alıyoruz. Benim öğrencilik yıllarımda sınıfımdaki öğrenci sayısı 75'ti. Anadolu'da bu rakam 100'lere ulaşıyordu. Biz bunu 30,25 hatta bazı yerlerde 15'e düşürdük."

"Kaliteli bir eğitim öğretimi başarmak durumundayız. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilk öğretimde 18'e geriledi. Okullaşma oranlarımız Cumhuriyet tarihinini zirvesine ulaşmıştır. Farklı sebeplerle okullara gidemeyen kız çocuklarının önündeki engelleri biz kaldırdık."

"Kapsamlı bir dönüşüme imza attık"

"Eskiden okullar açılınca ailelerin en büyük sıkntısı ders kitaplarını temin etmekti. Göreve geldiğimizin ilk senesinde biz dedik ki bu eziyete son vereceğiz. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtmaya başladık. Katsayı adaletsizliğini kaldırarak, meslek liselerinin önünü açarak, kılık kıyafet ile ilgili yasaklara son vererek beşeri zengiliğimizin farkına vararak çok kapsamlı bir dönüşüme imza attık."

"Yeni istihdam sistemini hayata geçireceğiz"

"Hükümetlerimizin karnesi ortadadır. 2002 yılında öğretmen maaşı 470 lirayken bugün bu rakam 23.900 liraya çıktı. Fahiş fiyat balonunu söndürecek tedbirleri artık hayata geçiriyoruz. Konut ve kira fiyatlarında da dengelenme başladı. Öte yandan evlatlarımızı ve parlak yarınlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize ne yapsak yetersiz kalacak. Bunu laf olsun diye değil, tüm kalbimle ifade ediyorum."

"Bugüne kadar öğretmenlerimiz ile kimseyi aramıza sokmadık. Bundan sonra da muhabbetimizin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz. Mesleğin niteliğini güçlendirecek kanun teklfimizi tüm paydaşlarımızın dikkatine sunacağız. Lisans programlarından mesleki gelişime kadar tüm aşamaları gözde geçirerek yeni istihdam sistemini hayata geçireceğiz."