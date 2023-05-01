Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan seçimden sonra emeklilere müjdeyi vereceklerini söyleyerek, "7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız." dedi.

Memur-Sen camiasıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Genel Kurul'da bayrağı devredecek kardeşlerimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Memur-Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen kurulduğu günden bu yana tavrını Haktan yana koymuştur. Memur-Sen gibi Türkiye merkezli hareket eden kuruluşlarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerinde bulundu.

"Depremzedelerimizin yanındayız"

Azerbaycan'ın, deprem bölgesine 1000 afet konutu, okul, cami ve sosyal donatı alanları yapacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar tek millet iki devlet olmanın gerçeğidir. Devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgedeki tüm çalışmaları takip ediyoruz. Afette hayatları alt üst olan kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmadan durmayacağız, dinlenmeyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Deprem felaketinde kimileri şov yapmanın, acılarımızı istismar etmenin peşinde koştu. İnsanımızın canı yanarken; devleti, kurumlarını özellikle suçladılar, milleti kışkırttılar, yıkıntılar önünde poz verdiler. İşleri bittikten sonra bölgeyi terk ettiler." dedi.

"Merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şu anda 122 milyar dolar döviz rezervimiz var" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız." ifadelerinde bulundu.

"Kira artışıyla ilgili çalışmalar sürüyor"

Erdoğan, "Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Daha elinde hiçbir güç ve imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız." açıklamalarına yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Alevilik' mesajı

İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın yanlış olduğunu belirten Erdoğan, " Ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde böyle bir durum yoktur, asla olmayacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, "Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız. diyerek sözlerini noktaladı.