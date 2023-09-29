Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl TEKNOFEST'e geleceğini açıklayan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'e ait bir video paylaşarak gelecek yıl TEKNOFEST'e katılacağını açıklamıştı.
Musk'ın paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Elon Musk, Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle..."
Sevgili @elonmusk,— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2023
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali @Teknofest’te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız.… https://t.co/ZNPceuBbAm
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