Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz." ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan Katar Emiri'nin önünde eğildi" yalanına sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tokat gibi bir yanıt verdi.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 8, 2020
🔹"Biz ancak rükuda eğiliriz!" pic.twitter.com/hEPoOiEg0g
Erdoğan'ın "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz." sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.
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