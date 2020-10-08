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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz." ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. 

Erdoğan'ın "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz." sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.

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