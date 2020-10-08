Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan Katar Emiri'nin önünde eğildi" yalanına sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tokat gibi bir yanıt verdi.



🔹"Biz ancak rükuda eğiliriz!" pic.twitter.com/hEPoOiEg0g — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 8, 2020

Erdoğan'ın "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz." sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.