Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. pic.twitter.com/LVV655xwcB — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 19, 2022