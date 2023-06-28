Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'na ilişkin, "Ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."
Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 28, 2023
Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/TusQF847dk
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