Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle dünya liderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı’nın ve tüm Birleşik Arap Emirlikleri halkının Kurban Bayramı’nı da kutladı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; İslam dünyasının, Gazze’deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı’nı buruk geçirdiğini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin ve tüm Suudi Arabistan halkının bayramını kutladı.

IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Abdullatif Reşid ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Erdoğan, İslam dünyasının en özel günlerinden bayramların bayram tadında yaşanması ve Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.

Erdoğan, Iraklı mevkidaşının ve bütün Irak halkının bayramını tebrik etti.