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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'nin Develi ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin Develi ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca vurularak şehit edilen Bozlağan'ın ailesine mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.

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