Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye özel teşekkür!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesinden dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahçeli'ye, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığına seçilmesine Cumhur İttifakı olarak verdikleri destek için de teşekkür etti.
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