Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE’li iş insanlarına Türkiye'ye yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretinde BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıda yaptığı açıklamada Erdoğan, “Hedef ikili ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak” derken, “Yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz” diye konuştu.

“Çok geniş bir yelpazede imzalanan belgeler birlikte çalışma arzumuzu ortaya koymuştur” diyen Erdoğan, “Türkiye iş yapma ve yatırım konusunda son derece cazip bir mevzuata sahip” diyerek BAE'li iş insanlarını yatırıma davet etti.

Türkiye'nin genç nüfusu ve olanaklarına dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye genç nüfusu ile yeni girişimlere öncülük ediyor. Kısa sürede önemli bir mesafe alacağımıza inanıyorum” dedi. Erdoğan, “Salgın bizim için yeni fırsat pencereleri açtı. Türkiye yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz gün Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanlarını kapsayan 13 anlaşma imzalanmıştı.