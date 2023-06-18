AjansHaber.com.tr Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakarlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul Valiliği'nden LGBT'ye geçit yok!
Abdüllatif Şener CHP'den istifa ettiğini açıkladı
Motorine zam geliyor!
Meteoroloji'den peş peşe uyarı!
Bakan Şimşek Bankacılarla görüştü!
Üniversite kontenjanları belli oldu!