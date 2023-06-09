Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak görev yaparken 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Aybüke Yalçın ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya paylaşımıyla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.

Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz."