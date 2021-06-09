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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen mesajı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Aybüke Yalçın için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anma mesajı yayınladı. Erdoğan, "Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekânın cennet olsun kızım" dedi.

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