Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Fatih'in emaneti Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hüviyetine yeniden kavuşturarak fethin bağrında açılan yarayı kapattık. Boynu bükük Ayasofya ezanı ile salavatı ile İstanbul'un kalbinde yükselen bir sancak olarak medeniyetimizdeki seçkin yerini tekrar almıştır. Rönesans'ın izini takip ettiğinizde kendinizi bu topraklarda bulursunuz."

Atatürk Havalimanı açıklaması

"Atatürk Havalimanı kısmen vasfını sürdürecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu, bir vahası olarak insanımıza hizmet verecektir. Yurt içi yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanımızı kullanıyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'na 3 ayda 1006 odalı şehir hastanesi yaptık.''

Kılıçdaroğlu'na tepki!

"Kılıçdaroğlu, Van'da terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. Van'da eğer bu PKK örgütünün uzantısı olanlar görevde olmuş olsaydı şu anda suyu olan bir Van bulamazdınız. Van'a suyu biz götürdük. Daha ilk geceden itibaren Van'da sizin yanınızda olanlar Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıydı. Belediye başkan vekili görevini öyle anlatıyor ki sanırsınız ki ses Kandil'den geliyor. Bay Kemal suyu akmayan musluğu açmak suretiyle çok büyük yatırım yaptığını söyleyecek kadar zavallı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarını belediyeleri engelleme çabası olarak takdim ediyor. Göreve gelirsen müteahhitlere ödeme yapmacağız diyorsunuz devlette devamlılık vardır, ödemeye mecbursun. Bu zatın Demirtaş'ından Kavakla'sına ülke ve millet düşmanı teröristleri savunmaktan başka bir çabası var mı? Yalan olduğu ilgili kurumlar tarafından ispatlanmış konuları sanki ilk defa söylüyormuş gibi sürekli tekrarlama ısrarı şahsiyetli bir adamın yapacağı iş değil. Kılıçdaroğlu TÜRKEN Vakfı'na yönelik iftiralarla kime hizmet ediyor? Bu zat ailemizle uğraşmayı adet haline getirdi."

Bu zatın her ağzını açtığında hakkını savunduğu biri cezaevinden tüm taraflarına 'Utanmıyor musunuz?' diye ayar verdi ama süt dökmüş kedi misali hiç birini sesi öçıkmadı. Herhalde soluk borularını tutan el ses çıkarmalarına izin vermedi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru

Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istiyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhattap alacağız. Bu soruları yanıtları açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz.

1-PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını siyasi uzantıları ile birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor mu lanetlemiyor mu?

2-Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatılarını destekliyor mu?

3-NATO üyesi tartışmalarında kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı?

4-Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı?

5-Dünyanın yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye ilkesel düzeyde destek veriyor mu?

6-Mahkeme kararlarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları kenara bırakıp siyaseti ülkenin ali çıkarları üzerinden yürütmeye var mı?

7-Siyasi stratejilerini kendi partisinin mensuplarıyla belirlemeye yönelecek mi yönelmeyecek mi?

8-Bu toprakların tüm değerleri sembolleri ile asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

9-Partisi içindeki her türlü terör örgütü destekçisi tecavüzcüyü tasfiye etmeyi düşünüyor mu?

10-Yüreği yetip 2023'te cumhurbşakanı adayı olacak mı olmayacak mı?