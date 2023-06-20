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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Asgari ücrete ara zam yapıldı. Yeni asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Zam sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Asgari ücret zammı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

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