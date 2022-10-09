Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye genelinde TÜGVA'nın elhamdülillah 310 bini aşkın üyesi var. 81 vilayetteki tüm yapılanmasıyla birlikte her geçen gün daha iyiye, daha güzele gitmek suretiyle gençliğimizin hep söylüyorum ya, birileri rahatsız oluyor, dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA'nın konumu çok çok önemli.

İşte sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımdasınız. Dolayısıyla sizlere elimizden ne gelirse Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı, 17 bakanlık olarak elimizden gelen her türlü fedakârlığı yapıyoruz. Buradaki tüm gençler Başakşehir'in taşıdığı ruh kökünü onlar da taşıyor. Burada ayrı gayrı yok. Bizim tek derdimiz Asım'ın nesli olarak gördüğümüz bu gençliği en ileri uç noktalara o ruh ile yetiştirmek.

"Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette"

Şu anda Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu oynayan ülke Türkiye. Türkiye yıprandı mı? Tam aksine. Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette; acaba bu kış nasıl geçecek? Elhamdülillah bütün hazırlıklarımızla beraber milletimizle doğalgaz, kömürü her şeyi hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğalgazı nasıl ulaştıracağız? Bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum; AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez, zulmedilmesini asla istemez.

Asgari ücret mesajı

Derdimiz şu an itibariyle inşallah Aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzluklarım olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibariyle de onun hazırlığı içerisindeyiz.

"Biz bu derdi çektik, bizim evlatlarımız çekmesin"

Gençler; okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu, yardımcı ders kitaplarınızı buldunuz mu? Bundan önce böyle bir şey var mıydı? Biz kırtasiyeci dükkânlarından kitap bulamazdık kitap! Defter bulamazdık defter! Ama biz bu derdi çektik, ne dedik; bizim evlatlarımız çekmesin. Onlar için de en ideal okulları yapalım, sıralarımızı buna göre hazırlayalım, yavrularımız huzurlu bir şekilde okullara gidip hazırlıklarını yapsınlar, bütün sömestri en güzel, rahat bir şekilde geçirsinler."